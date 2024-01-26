За что могут оштрафовать дачников в 2024 году?
Разбираемся с юристом, где и что вы можете нарушить по новым правилам.
Разбираемся с юристом, где и что вы можете нарушить по новым правилам.
В 2024 году вступят в действие некоторые новые правила, регламентирующие жизнь российских дачников. Часть из них перешла «по наследству» из года прошлого. Каких же нарушений отныне дачникам лучше не допускать, во избежание штрафных санкций. Разбираемся с экспертом.
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Окончательно вступили в силу Правила противопожарного режима, и теперь крайне аккуратным надо быть с разведением открытого огня на участке. Теперь, напомни, чтобы без последствий пожарить шашлык надо устанавливать мангал не менее, чем в 5 метрах от жилых построек и соблюдать зону очистки от сухостоя, поленницы, забора и беседки — не менее 2 метров.
Насчет костров для сжигания мусора и веток так же все непросто. Или придется устанавливать металлическую емкость для сжигания, в радиусе 10 метров от которой не должно быть ничего воспламеняющегося и противопожарной полосой из гравия, шириной не менее 0, 4 метра, либо не менее, чем в 50 метрах от построек, 100 метров от хвойных деревьев и 30 метров от деревьев лиственных. Размеры штрафов для физических лиц, согласно новой, вступившей в силу с 1 января 20. 4 КоАП составляют отныне:
-от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности,
— от 10 до 20 тысяч, если нарушение правил произошло во время объявленного местными властями противопожарного режима,
— от 40 до 50 тысяч рублей плюс сумма ущерба, если вы устроили пожар, причинившей вред соседям.
Строже будут отныне взыскивать за замусоривание участка: до 2 тысяч рублей за несвоевременное избавление от отходов (согласно новой редакции части 1 статьи 8.2 КоАП.
Ужесточаются меры по надзору за целевым использованием земельного участка. Если по уставу СНТ вы купили землю для разведения овощей, а потом вдруг решили организовать там летнее кафе — штраф от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости участка, но не менее (часть 1 статьи 8.8 КоАП) 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не установлена — 20 тысяч рублей.
Так же напомню об такой вещи, как запущенный участок, заросший сорняками — согласно новой редакции части 4 статьи 8.8 КоАП), если площадь зарастания превысила 25 процентов участка, то владелец может быть оштрафован на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, но эта санкция касается только тех, кто владеет землями сельскохозяйственного назначения. Львиная доля дачных участков к таковым не относится.
Владельцам скважин следует еще раз уточнить уровень их проходимости: более 100 кубических метров она составляет или менее. Если менее — все нормально. Если более — придется обзавестись лицензией, иначе придется раскошелиться на 5 тысяч рублей (согласно части 1 статьи 7.3 КоАП).
Аккуратнее отныне надо быть любителям поехать искупаться на близлежащую речку или иной водоем. Для начала надо проверить, есть ли у него водоохранная зона. И если есть, то строго соблюдать правила парковки, которая в данной зоне запрещена. Для ориентира: у рек, длиной до 10 км таковая зона — 50 метров от береговой линии. Если река длиной до 50 километров — 100 метров, а если река длиннее 50 километров, то зона составляет все 200 метров. За нарушение (часть 1 статьи 8.42 КоАП — штраф до 4, 5 тысяч рублей.
При первой же возможности надо проверить на участке туалет, если он вне дома. С нового сезона ужесточены правила его установки: он должен располагаться не мене, чем в 12 метрах от построек, 8 метрах отколола или скважины и 2 метров от забора. Кроме того, емкость обязательно должна быть герметичной. Несоблюдение чревато штрафом от 3 до 5 тысяч рублей (статьи 8.2, 8.6, 8.12 КоАП).
Напомню так же, что теперь действует и запрет на мойку автомобиля на участке. Регулируется этот вопрос местным законодательство и размер штрафа колеблется от 1 до 5 тысяч рублей.
Так же заплатить до 4 тысяч штрафа могут особо шумные соседи. За нарушение режима тишины теперь такое наказание действует. Размер штрафа и часы, когда шуметь категорически нельзя устанавливаются региональными властями.
И есть еще одна интересная законодательная новация. С 1 января 2024 года даней сезон отныне имеет официальные временные сроки — с 1 апреля по 1 октября. Это не означает, что после 1 октября на даче нельзя находится, а нарушители будут оштрафованы. Пока нет правоприменительной практики не очень понятно вообще введение такой границы. Но, скорее всего, это делается, чтобы снизить интерес к приданию дачному дому статуса дома жилого с возможностью прописки — во избежания эффекта «резиновых квартир». Многие коллеги-юристы опасаются, что такое ограничение на руку компаниям, предоставляющим услуги водо- и электроснабжения: в дачный период они обязаны следить за количеством и качеством предоставляемых услуг, а вот в официальный «несезон» — нет, облегчая таким образом себе жизнь и экономя на интересах дачников. Впрочем, — это только предположения: надо дождаться соответствующих подзаконных актов, детально прописывающих положение вещей в данном контексте.