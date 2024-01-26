Женщина из США 15 часов провела на машине из-за наводнения
Пострадавшую спасли и доставили в больницу.
Пострадавшую спасли и доставили в больницу.
Портал FoxWeather передает, что залив Сан-Франциско вышел из берегов на несколько сантиметров из-за сильного ливня. Осадки вызвали наводнение и размыли дороги в округе. Множество машин унесло водой.
Местная жительница пыталась проехать по затопленной дороге домой примерно в сечь часов вечера понедельника. Она недооценила силу течения, и вода унесла ее автомобиль с проезжей части.
Машина перевернулась, пока пострадавшая находилась на водительском сиденье. Из-за изменения положения в салоне она потеряла телефон и не могла ни с кем связаться. Однако женщине удалось выбраться из машины и забраться на нее сверху.
Ночью температура воздуха упала до 10 градусов Цельсия и прошел дождь. Женщина сильно замерзла и была вынуждена провести в таком состоянии 15 часов, пока ее не обнаружил турист из палаточного лагеря, расположенного неподалеку. Он тут же вызвал службу спасения.
Из-за того, что машина была окружена водой, спасатели не смогли к ней подобраться вплавь или по земле — пришлось вызвать вертолет спасательной авиации. На данный момент девушку доставили в больницу и ее состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи зафиксировали переохлаждение и незначительные травмы.
Ранее моряка с собакой спасли после трех месяцев дрейфа в Тихом океане. Все это время они питались дождевой водой и сырой рыбой.
Олеся Маевская