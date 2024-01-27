01:25 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы почти во всех регионах России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Температурный фон с субботы и до конца следующей недели прогнозируется в среднем на 3−4 градуса выше нормы практически на всей территории РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: unsplash.com

«Исключением станет лишь Чукотка, где температура прогнозируется ниже нормы на 3−4 градуса», — сказал он.

По словам метеоролога, на юге европейской части России, в Западной Сибири, Якутии и Иркутской области температура будет на 1−2 градуса выше нормы. «А в остальных регионах — повыше, особенно на севере европейской России, Западной Сибири, Урала, Таймыра, Якутии — температура на 4−6 градусов выше нормы», — добавил он.

Вильфанд отметил, что потепление в северной части страны связано с перемещением циклона по Северному Ледовитому океану с запада на восток. Давление в центре циклона крайне низкое, «оно будет отличаться примерно на 30 мм ртутного столба от нормы». Деятельность циклона принесет очень сильные ветра в Мурманскую и Архангельскую области, на север Урала и на Новую Землю.

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