Какие удобрения оптимальны для рассады?
Агроном рассказал, когда пригождаются минимальные знания неорганической химии.
Агроном рассказал, когда пригождаются минимальные знания неорганической химии.
В определенный момент рассада начинает нуждаться в подкормках, и ваша задача быстро обеспечить ей оптимальное меню, отвечающее потребностям растений. Именно сейчас крайне важна сбалансированная триада «азот-калий-фосфор», без которых нормальное развитие любой выращиваемой культуры невозможно. Каким же удобрениям отдать предпочтение? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Есть четыре основных метода в данном случае. Первый — покупать и вносить указанные элементы по отдельности. Второй — использовать двух- и трехкомпонентные удобрения. Третий — сделать упор на органические удобрения с дополнительным внесением минеральных подкормок (без них, увы, никуда).
Но я предпочитаю четвертый: применение комплексных удобрений с добавлением к азоту, фосфору и калию микроэлементов (от магния и железа до серы и цинка). Почему?
Во-первых, это заметно упрощает процедуру: одно удобрение — не запутаешься, не надо вспоминать — а что же я уже давал, а что нет? Во-вторых, наличие микроэлементов практически исключает на стадии рассады замедление роста, усиливает иммунитет и позволяет растению преодолевать негатив от ваших ошибок, которые вы вольно или невольно все равно совершите в процессе выращивания — пропустите полив, например.
Следите за составом удобрения: оно не должно содержать хлора. Он угнетает корневую систему, и если взрослое сильное растение еще может кое-как с этим справиться (и далеко не всегда), то для рассады он означает практически стопроцентную гибель.
Обязательно обратите внимание при изучении этикетки, чтобы микроэлементы содержались в удобрении в хелатной, а не сульфатной форме. Для незнатоков или знатоков неорганической химии на школьном уровне и ниже — просто следите, чтобы в описании вам не попалось слово «сульфат» или вот такая формула — SO4.
Не менее важный вопрос: твердые или жидкие? Тут каждый решает, конечно, сам, но исходя из опыта, с жидкими работать попроще — и правильную дозу рассчитать, и должным образом ее приготовить. Только имейте в виду: когда препарат рекомендован и для рассады, и для взрослых растений, то дозировка обязательно должна быть разной. Если про это ничего не сказано, или дозировка указывается одинаковой — такое удобрение лучше не покупать.