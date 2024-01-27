07:03 (мск), источник: Аргументы и факты

Как правильно посадить на участке взрослое дерево?

Можно посадить маленький саженец и ждать пока он вырастет, а можно сразу купить дерево высотой в несколько метров.

Источник: РИА "Новости"

На своем участке можно посадить саженцы и ждать, когда они вырастут, а можно купить уже взрослые деревья высотой хоть в 10 метров. Стоит это недешево, зато тень, уют и красота появятся сразу же, а не через много лет, говорит председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Саженцы уже подрощенных деревьев называются крупномерами, — объясняет он. — Обычная ель высотой 8 метров может стоить от 50 тыс. руб., экзотичные и редкие деревья еще дороже. Покупать крупномеры надо только в специализированных питомниках. При пересадке такого дерева самое важное — сохранить его корневую систему. Профессионалы знают, как это сделать, у них есть специальная техника и для доставки, и для посадки. Брать их самовывозом — себе дороже. Самостоятельно довести не повредив корни и посадить так, чтобы хорошо прижилось, очень сложно. Хотя за эти работы тоже придется платить, так что цена крупномера с не самой дальней доставкой и посадкой может и удвоиться. Чем старше дерево, тем аккуратнее с ним надо обращаться».

Выбирать дерево лучше в питомнике по-соседству с участком — так больше шансов на благополучную пересадку, продолжает Чаплин. При выборе места на участке он советует учесть важные обстоятельства.

«Высокорослые деревья на садовом участке следует размещать не ближе, чем за 4 метра от забора, — добавляет депутат. — Если дерево будет затенять соседский участок, то соседи вправе подать иск с требованием укоротить или пересадить дерево. Иногда суд встает на сторону такого заявителя».

Есть еще один очень соблазнительный вариант: выкопать нужное дерево в лесу самому и посадить его на участке совершенно бесплатно. Так делать запрещено, предупреждает Чаплин. Гражданина за это могут оштрафовать на 4 тыс. руб., а если растение окажется редким или будет нарушено состояние почвы, речь пойдет о миллионах рублей в качестве возмещения экосистеме. В особо тяжелых случаях можно даже попасть под уголовную ответственность.

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