Названы топ-5 важных дел дачников в феврале
Чего нельзя упустить в конце зимы для будущего урожая, рассказали эксперты.
Чего нельзя упустить в конце зимы для будущего урожая, рассказали эксперты.
Около 30% москвичей навещают свои дачи даже зимой. А многие подмосковные жители и вовсе на них живут. Поэтому дела на садовом участке есть всегда: и в снегопад, и в лютую стужу. «МК» решил узнать у экспертов, какие заботы должны стать первостепенными для огородников в последний месяц зимы.
1. По словам жительницы Ступина Марии Степкиной, февраль — месяц заботы о хвойниках. Дело в том, что у молодых хвойных растений в первые 2−3 года после посадки возникает проблема, в конце зимы их кроны «горят», то есть засыхают. Причина в том, что при первых теплых лучах солнца хвоинки начинают активно испарять влагу, а корни находятся в мерзлой земле и не могут добыть воду. В итоге растение засыхает. Вот почему в конце зимы хвойники тоже нужно поливать. Теплой водой.
2. Если с осени садовод не побелил свои деревья или побелка была некачественной и смылась дождями, то побелочные работы не поздно провести в феврале. Однако белить стволы при минусовых температурах — это непростая задача. Многие агрономы и опытные садоводы используют для этих целей садовый бинт или спанбонд.
Белым материалом следует обмотать стволы деревьев, захватывая развилки между ветвями. Благодаря этому способу можно защитить растения от грызунов. Часто для этой цели используют старые женские капроновые колготки.
3. Как говорит главный садовод страны Андрей Туманов, в феврале повышается снеговая нагрузка на сараи, беседки и теплицы. Поэтому снег следует обязательно скидывать. Весь счищенный снег лучше всего набросать на грядки или использовать в качестве дополнительного укрытия декоративных культур. Снег — это лучшее укрытие для теплолюбивых растений.
Снегозадержание помогает напитать почву влагой, что особенно полезно в теплице. В феврале нужно открывать ее двери и по возможности накидывать внутрь снег. Январские морозы сильно высушивают открытую землю, поэтому она нуждается в дополнительной влаге. Уже в марте можно будет приступить к первым посевам, запаса влаги от талого снега хватит, чтобы пропитать грядки.
4. Февраль — первый месяц, когда можно сеять на рассаду клубнику (садовую землянику). Если вы решили завести на даче безусую клубнику или размножить семенами любой понравившийся сорт, вторая половина месяца — лучшее для этого время. Начните работу с обеззараживания почвы. На поверхность продезинфицированного раствором марганцовки грунта уложите в один слой семена садовой земляники и накройте их влажной салфеткой. Чтобы создать наилучшие для семян условия — повышенную температуру и влажность, — поместите емкость под слой полиэтиленовой пленки. Регулярно увлажняйте салфетку. Когда появятся первые ростки, укрытие снимите.
5. B фeвpaлe пpи мopoзe нe нижe 4 гpaдуcoв мoжнo дeлaть oбpeзку яблoнь и гpуш. Cнижaйтe кpoну cтapыx дepeвьeв, пpopeживaйтe, убиpaйтe вeтви, идущиe внутpь кpoны, зaгущaющиe ee, cильнo cвиcaющиe, пepeплeтaющиecя, a тaкжe cлoмaнныe, зacыxaющиe, пopaжeнныe paкoм растений. Ha дepeвьяx, у кoтopыx уcoxли (или oтлoмилиcь) кoнцы cкeлeтныx вeтoк и нaчaли oтpacтaть вoлчки (развиваются волчки вертикально из спящих почек обычно у основания крупных ветвей в глубине кроны), вeтви укopaчивaют дo зoны вoлчкoв. Чacть вoлчкoв удaляют, a нeкoтopыe ocтaвляют для пoпoлнeния кpoны: укopaчивaют иx или вecнoй oтклoняют дo гopизoнтaльнoгo пoлoжeния. Обязательно снимайте и уничтoжaйтe чepныe уcoxшиe плoды — paccaдники плoдoвoй гнили и различных вредителей.