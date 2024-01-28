В Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на территории Бразилии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на территории Бразилии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился на расстоянии 66 км к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 609,5 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.