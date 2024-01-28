13:42 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на территории Бразилии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Источник: AP 2023

По ее данным, эпицентр находился на расстоянии 66 км к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 609,5 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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