Надо ли прокаливать почву под рассаду?
Эсперт рассказал, что убьет вредное и сохранит полезное.
Эсперт рассказал, что убьет вредное и сохранит полезное.
Подготовка почвы под посев семян на рассаду — один, пожалуй, из самых ответственных этапов, от успеха которого в значительной степени зависит будущий урожай. Есть теория, что любая почва — покупная ли, запасенная ли с осени собственными руками — обязательно нуждается в радикальном прогревали, задача которого — убить все болезнетворные микроорганизмы. Но есть и противоположные. Их главный постулат — радикальный прогрев убьет не только вредное, но и полезное, превратив почву по сути в безжизненный и бесплодный «лунный грунт». Кто же прав? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Помимо этого, есть и сторонники пролива почвы под рассаду крутым кипятком с последующим просушиванием… Что можно сказать по этому поводу? Истина, как обычно, находится где-то посередине.
Прокаливание почвы на огне — обычно делают данную процедуру в обычной духовке — требует по мнению некоторых температур не менее 95 градусов. Но это в действительности означает гибель практически всех полезных микроорганизмов. И почва действительно превратиться в бесплодный субстрат. Не в лунный грунт, конечно, но что-то близкое к этому.
Однако обходиться без термообработки также не резон — даже самый профессиональный расфасовщик в самом надежном магазине не гарантирует, что почва будет свободна от спор вредоносных грибков, нематод и прочей нечисти.
Оптимальным видом термообработки, как показывает опыт, является не прокаливание, но пропариваете почвы. Он в плане сохранения полезных компонентов гораздо более выигрышен и в то же время гарантирует изгнание вредностей.
Как его делать? Если почва у вас покупная, то, не распечатывая упаковку, заверните ее для подстраховки в полиэтилен и поместите в ведро или иную емкость с уже готовым кипятком и накройте крышкой. В емкости пакет с почвой пусть будет до полного остывания воды, то есть несколько часов. На холод выставлять не надо, пусть процесс идет при комнатной температуре извне.
С почвосмесями, которые вы сделали самостоятельно поступайте точно так же, просто упаковав порцию в полиэтилен. Пролив же кипятком собственно почвы — дело абсолютно бесполезное, и не стоит тратить на это времени.
Пропаренную почву затем высыпьте на ровную поверхность, разровняйте и дайте ей просохнуть. После просушки ее можно смело пускать в дело.