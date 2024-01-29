Как быстро спасти погреб от затопления талыми водами?
Эксперт рассказал об особенностях подбора специального оборудования.
Эксперт рассказал об особенностях подбора специального оборудования.
Талые воды — постоянная опасность для погреба и зимой, поскольку случаются периодически оттепели и, тем более, по весне. Главная же их неприятная черта — появление именно в тот момент, когда к запасам надо и без того быть внимательнее, поскольку сроки хранения подходят к критической точке. Как же можно оперативно побороть эту неуместную дозу влаги?
Отвечает инженер Михаил Кудряшов:
— Разумеется, глобальную причину подтопления вам придется искать летом: вполне возможно, что талые воды проникли в ваше хранилище из-за нарушения гидроизоляции, неверно выстроенной вентиляции и так далее. Но речь идет именно о быстром, оперативном решении проблемы.
Дело усугубляется тем, что сейчас у вас вряд ли есть возможность полностью освободить хранилище. Однако сделать это хотя бы частично было бы неплохо, но здесь уже ориентируйтесь на возможности вашего жилища. Просто чем свободнее будет — тем лучше.
При этом, увы, напрасны надежды на традиционные способы. Убрав (откачав с помощью насоса или вручную с ведрами и тряпками) основную массу влаги, многие прибегают к помощи нагревательных приборов и тепловых пушек. К сожалению, это не выход. Они согреют помещение, а вовсе не высушат его, и тем самым повысят и без того немалую вероятность появления плесени на стенах и полу. Что, разумеется, отнюдь не улучшит условия хранения овощей фруктов и домашних заготовок.
Наиболее эффективный способ — применить специальное оборудование. Многие знают и пользуются увлажнителями воздуха, а между тем есть и их полезные «антиподы» — осушители воздуха.
Большинство доступных дачникам моделей осушителей работают по принципу конденсатора влаги. Насыщенный влагой воздушный поток вашего хранилища проходит через испаритель (контур специального теплообменника) Попадая туда, влага из воздуха превращается в конденсат. Который оседает на испарителе и стекает в резервуар, а воздух выходит в хранилище уже сухим и прогретым. Дачникам для небольших погребов и подвалов вполне подойдут компактные модификации осушителей.
Насколько компактные?
Чтобы определиться с моделью, надо понимать, какая вам потребуется от нее производительность в сутки. Для этого просто умножьте площадь вашего подвала на 0, 7. То есть, если у вас подвал площадью 10 квадратных метров, производительность осушителя должна быть 7 литров влаги в сутки. По опыту лучше брать с небольшим запасом, не 7, а например 9−11 литров: поскольку эта формула очень усредненная и не учитывает некоторых индивидуальных параметров вашего хранилища. Обязательно обратите внимание на уровень пылевлагозащищенности прибора: чем он выше — тем лучше.
В пользовании осушители несложны. На большей части моделей вы просто выставляете уровень влажности воздуха, который вам нужен и запускаете прибор в работу. По достижении заданного показателя прибор отключается автоматически.