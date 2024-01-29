Эксперты объяснили частоту штормов в Великобритании
Все дело в струйных течениях.
Все дело в струйных течениях.
На Великобританию обрушивается в среднем семь штормов в год, однако за последние пять месяцев государство пострадало уже от десяти катаклизмов. Эксперты рассказали, с чем связана такая частота природных явлений. Об этом пишет Daily Mail.
По данным метеорологического управления, термин «шторм» не имеет официального определения, но используется для описания «глубокой и активной области низкого давления с сопутствующими сильными ветрами и осадками». Метеоролог Энни Шаттлворт объяснила, что причиной катаклизмов является струйное течение — воздушная полоса, движущаяся с запада на восток со скоростью более 160 километров в час.
Сила струйного течения возросла в результате недавней цепочки событий. Около двух недель назад поток ледяного воздуха устремился на юг через Северную Америку, откуда берет начало воздушная полоса над Великобританией.
Когда холодный воздух достиг более теплого, субтропического, произошел температурный контраст, усиливший струйное течение.
Столкновение этих противоположных воздушных масс активизировало верхний воздушный поток, который затем перенес системы низкого давления, существующие в виде вертикальных вихрей между землей и струйным течением, в Атлантику и через нее.
Поскольку давление в области низкое, окружающий воздух начинает поступать внутрь образовавшегося вихря, чтобы уравновесить его. Этот процесс создает ветры высокой скорости и погоду, характерную для штормов. По словам экспертов, изначально перемещение морозного воздуха на юг в Северной Америке, возможно, было связано с изменением климата.
Согласно прогностическим моделям, частота зимних штормов увеличится, как и связанные с ними скорость ветра и количество осадков. «Это приведет к более серьезным последствиям, таким как наводнения и более крупные штормовые нагоны вдоль прибрежных регионов», — заключила Мелисса Лэзенби, метеоролог из Университета Сассекса.
Ранее ученые рассказали, что изменения в климате негативно влияют на развитие природных катастроф, усложняя их прогнозирование.
Анна Морозова