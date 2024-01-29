Вильфанд рассказал, почему синоптики ошибаются в прогнозах погоды
По словам синоптика, ошибки будут возникать даже при использовании самого современного оборудования.
По словам синоптика, ошибки будут возникать даже при использовании самого современного оборудования.
Ошибки в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании самого современного оборудования, заявил в интервью телеканалу Москва 24 научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«А в газовой среде случайный фактор будет совершенно иначе реагировать. И описать его заранее невозможно. Понимаете, вот когда выпускается прогноз погоды — ну вот он совпадает с фактом. Ну это рутина, это обыденность. А вот если не осуществляется прогноз, то выступают негативные последствия», — добавил Вильфанд.
«Это такое противоречие между желанием и возможностью. Это всегда будет. И относиться к этому нужно совершенно спокойно», — резюмировал он.
Полное интервью с Романом Вильфандом смотрите на телеканале Москва 24 в понедельник, 29 января, в 18:30.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни почти во всех российских регионах прогнозируется температура выше климатической нормы. По словам Вильфанда, особенно это касается севера Европейской России, а также азиатской части страны.
При этом на юге страны значения прогнозируются около нормы, в Краснодарском крае столбики термометров будут соответствовать столице, уточнил он.