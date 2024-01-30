Городские огороды обвинили в повышенных выбросах CO2
Ученые нашли способ их снизить.
Ученые нашли способ их снизить.
Ученые из Мичиганского университета провели оценку жизненного цикла и углеродных выбросов 73 сельскохозяйственных участков в городах Польши, Германии, Франции, Великобритании и США и выяснили, что продукция, получаемая с городских ферм, имеет более высокий углеродный след, чем та, что была выращена на фермах и коллективных садах и огородах. Работа опубликована в журнале Nature Cities.
Исследователи изучили профессионально управляемые фермы, индивидуальные и коллективные сады и огороды. Количество выбросов CO2 учитывалось на этапах добычи сырья, производства, транспортировки, розничной торговли и утилизации отходов.
Анализ показал, что продукция с городских ферм оставляет в шесть раз больше углерода, чем та, что была выращена традиционным способом. Самые высокие показатели выбросов CO2 были у коллективных огородов. Эту тенденцию ученые связали с оборудованием грядок. Для их изготовления используются привозные кирпичи, доски и бетон, которые генерируют выбросы на этапе производства и транспортировки.
Количество выбросов также уменьшает их ограниченное время службы. Материалы нужно заменять через каждые 10−20 лет, так как при интенсивном использовании они быстро приходят в негодность.
По словам специалистов, можно снизить количество выбросов CO2. Для этого нужно учитывать происхождение материалов для грядок, сроки их службы и возможность повторного использования.
Ранее ученые выяснили, что углекислый газ стал еще сильнее влиять на климат.
Анна Морозова