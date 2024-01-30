18:01 (мск), источник: Life.ru

Названы регионы России, в которых грядёт аномальное тепло

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о грядущих погодных аномалиях в России. Небесная канцелярия преподнесёт интересные сюрпризы. Один из них в Мурманске — 31 января там будет теплее, чем в Краснодаре и Ставропольском крае.

Мурманск
Мурманск | Источник: РИА "Новости"

«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С», — отметил метеоролог в беседе с RT и объяснил, что это выше нормы на 12—16 °С.

Шувалов считает, что самые большие положительные аномалии можно будет ощутить в Сибири и на Арктическом побережье. Там также воздух прогреется на 10 выше нормы. На юге отклонения от нормы ниже, поэтому температуры в Норильске и в Барнауле практически идентичные, заключил метеоролог.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Лайф сообщал, что москвичей предупредили о потеплении в начале рабочей недели. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2—3 градуса.

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