Названы регионы России, в которых грядёт аномальное тепло

«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С», — отметил метеоролог в беседе с RT и объяснил, что это выше нормы на 12—16 °С.
Шувалов считает, что самые большие положительные аномалии можно будет ощутить в Сибири и на Арктическом побережье. Там также воздух прогреется на 10 выше нормы. На юге отклонения от нормы ниже, поэтому температуры в Норильске и в Барнауле практически идентичные, заключил метеоролог.
Ранее Лайф сообщал, что москвичей предупредили о потеплении в начале рабочей недели. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2—3 градуса.