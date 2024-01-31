Метеоролог предупредил о возможности масштабного половодья
Большое количество выпавшего этой зимой снега и запасы влаги в нем чреваты сильным половодьем весной, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Большое количество выпавшего этой зимой снега и запасы влаги в нем чреваты сильным половодьем весной, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Высота снежного покрова на 30−40% превышает средние климатические значения практически во всей северной половине Русской равнины, сообщил он.
«Величина запасов влаги в снегу также очень значительная из-за его уплотнения», — отметил эксперт.
«Опасность подтоплений особенно высока, если весна будет “дружной”. Под этим понятием подразумевается быстрая весна с высокими температурами и осадками», — сказал Александр Шувалов.
При этом от февраля снежных рекордов синоптики пока не ждут: начало месяца в центральной части страны будет теплым и без обильных осадков.