07:35 (мск), источник: Известия

Метеоролог предупредил о возможности масштабного половодья

Большое количество выпавшего этой зимой снега и запасы влаги в нем чреваты сильным половодьем весной, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москва Снег
Москва Снег | Источник: Агентство «Москва»

Высота снежного покрова на 30−40% превышает средние климатические значения практически во всей северной половине Русской равнины, сообщил он.

«Величина запасов влаги в снегу также очень значительная из-за его уплотнения», — отметил эксперт.

Сочетание этих факторов может привести, по его словам, к обильному половодью весной. Особенно если она будет с высокими температурами и осадками. В первую очередь, по словам Шувалова, разливов можно ожидать в бассейне Волги, в верховьях Дона, на Северной Двине, а также на других реках северо-запада страны.

«Опасность подтоплений особенно высока, если весна будет “дружной”. Под этим понятием подразумевается быстрая весна с высокими температурами и осадками», — сказал Александр Шувалов.

При этом от февраля снежных рекордов синоптики пока не ждут: начало месяца в центральной части страны будет теплым и без обильных осадков.

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