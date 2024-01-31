Возможно ли увеличение площади земельного участка бесплатно?
С 1 февраля 2024 года вступают в силу изменения в законах, которые касаются собственников земельных участков.
С 1 февраля 2024 года вступают в силу изменения в законах, которые касаются собственников земельных участков.
С 1 февраля Росреестр будет вносить новые сведения в ЕГРН, если площадь земельного участка увеличится не более чем на 10% или уменьшится не более чем на 5%. Раньше Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии не могла самостоятельно исправлять ошибку, если после этого площадь земельного участка отличалась более чем на 5%.
Увеличить земельные участки можно за счет прирезки смежных земель. Земля, за счет которой допускается увеличение площади участка, не может находиться в частной собственности и под обременением — то есть не может быть территорией общего пользования.
Увеличить участок также можно путем выкупа земли у администрации по льготной цене, установленной регионом. Администрация должна утвердить схему, а кадастровый инженер подготовить межевой план. После того как участок будет поставлен на учет в Росреестре, «прирезку» можно оплатить и получить увеличенный участок в собственность.
Закон допускает, что земельный участок может увеличиться за счет муниципальных земель не более чем на 10% от своей площади либо на величину предельного минимального размера земельного участка, который принят в территориальной зоне. Общая площадь земельного участка после межевания не может превышать предельный максимальный размер участка, указанный в правилах землепользования и застройки территории.
Узнать предельный минимальный размер можно в Правилах землепользования и застройки того муниципального образования, к которому относится земельный участок.
Посмотреть, проведено межевание или нет, можно в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если сведений о координатах границ нет в реестре, в выписке будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».
Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости можно заказать несколькими способами: через центры госуслуг «Мои документы», на официальном сайте Росреестра и через сервис Федеральной кадастровой палаты.