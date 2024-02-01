На Камчатку надвигаются волны 12-метровой высоты
Объявлено штормовое предупреждение.
Объявлено штормовое предупреждение.
«АИФ-Камчатка» сообщает, что в середине дня 2 февраля в акватории Берингова моря прогнозируются волны высотой 8−10 метров. Вечером того же дня явление прогнозируется в Олюторском муниципальном районе.
Ночью 3 февраля волнение усилится до 10−12 метров, а в середине ночи распространится на Олюторский и Карагинский муниципальные районы. Волны будут сохраняться до середины дня 5 февраля.
Эксперты прогнозируют, что шторм продлится как минимум до 5 февраля. В связи с опасностью нахождения на море специалисты министерства ЧС призвали руководство судоходных организаций заранее принять меры повышенной предосторожности, чтобы не допустить в регионе экологических катастроф, связанных возможными разливами нефти.
Недавно на Великобританию обрушился мощный шторм «Иша», а вслед за ним по королевству прошелся ураган «Джоселин». Метеобюро страны выпустило желтое предупреждение о погодной опасности.
Олеся Маевская