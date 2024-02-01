Ученые: циклоны повреждают Большой барьерный риф
Штормы поднимают сильные волны, повреждающие рифы.
Штормы поднимают сильные волны, повреждающие рифы.
Циклоны, следующие один за другим через Большой Барьерный риф, вызывают у ученых опасения. Дело в том, что обширные паводки и сильные волны могли повредить части крупнейшей в мире системы коралловых рифов. Об этом пишет The Guardian.
Наибольшее опасение у экспертов вызывают декабрьский циклон «Джаспер» и циклон «Киррили», из-за которых из речных водосборов выбрасывается огромное количество пресной воды, насыщенной отложениями и питательными веществами.
Пресная вода, которую не любят морские организмы, может привести к обесцвечиванию кораллов, а мутная способствует размножению водорослей, из-за чего полипы не могут размножаться. Помимо прочего, циклоны вызывают сильные волны, которые повреждают экосистемы барьерных рифов и уничтожают подводные луга, которые являются местом обитания многих видов рыб и черепах.
В то же время шторм «Джаспер» обрушился в конце сезона сбора тростника, когда только были внесены удобрения и пестициды. Эти вещества попали на барьерный риф, но ученые пока что точно не могут сказать, насколько масштабной является проблема. Дело в том, что пока что исследование воды проводилось только в прибрежных районах, поэтому Стивен Льюис, эксперт по качеству воды, считает, что мониторинг водных ресурсов нужно расширить, чтобы лучше понять, как потоки повлияли на экосистемы дальше от берега.
По словам Джейн Уотерхаус, специалиста по качеству воды из Университета Джеймса Кука, в условиях изменения климата обесцвечивание кораллов чередуется с интенсивными осадками, поэтому у рифов мало времени для восстановления.
Хотя есть и обратная сторона. Так, циклоны могут способствовать уменьшению температуры воды океана, что вследствие приведет к снижению риска обесцвечивания кораллов. Однако пока что после штормов на территории барьерного рифа все еще наблюдается тепловой стресс, который может повлечь за собой печальные последствия для подводных экосистем.
По прогнозам Бюро метеорологии, условия над рифом останутся теплыми в течение следующих нескольких месяцев.
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Анна Морозова