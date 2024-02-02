Спатифиллум, или Женское счастье: уход за комнатным цветком в домашних условиях

Если вы присматриваете комнатный цветок себе или в подарок близкому человеку, обратите внимание на спатифиллум. По-другому это растение называют Женское счастье: есть поверье, что оно приносит любовь. Спатифиллум неприхотлив в уходе и долго цветет. В этой статье расскажем, что важно знать о его видах, размножении и уходе, болезнях и вредителях, а также о суевериях, которые связаны с этим растением.
Что важно знать о цветке спатифиллум
|Происхождение
|В природе растение встречается в Центральной и Южной Америке, на Филиппинских островах
|Название
|Слово «спатифиллум» включает два греческих корня: spathe — «покрывало» и phyllon — «лист», что отражает внешнюю особенность цветка
|Внешний вид
|Спатифиллум — многолетнее бесстебельное растение. Его листья с крупной центральной жилкой имеют овальную или ланцетовидную форму и окрас от светло-зеленого до темно-зеленого. Соцветие образовано початком на длинной ножке и обернуто большим белым листом
|Предпочтения
|Рассеянный свет или полутень;
влажный воздух;
умеренный полив;
опрыскивание теплой водой
|Чего не любит
|Холодная вода;
низкая температура воздуха;
сухой воздух;
прямые солнечные лучи;
недостаток света
Виды и сорта цветка спатифиллум
Род Спатифиллум насчитывает более 40 видов растений, но не все из них приспособлены к жизни в помещении. Расскажем о наиболее популярных видах для домашнего выращивания.
Этот вид любят за неприхотливость и обильное цветение. У него крупные глянцевые листья с волнистыми краями. Цветок представляет собой желтый початок в белом покрывале. Спатифиллум Уоллиса может достигать 60 сантиметров. Цветет поздней осенью или зимой.
2. Спатифиллум обильноцветущий
Название растения говорит само за себя: этот спатифиллум может давать до 40 цветков с желтым початком и молочным покрывалом. Листья крупные удлиненной формы темно-зеленого окраса. Растение достигает 50 сантиметров.
3. Спатифиллум ложковидный
Получил такое название из-за формы покрывала цветка. Он, как и початок, белого цвета. Листья крупные до 40 сантиметров, темно-зеленого окраса. Само растение может достигать метра в длину, поэтому больше подходит для просторных помещений.
4. Спатифиллум каннолистный
Вид получил свое название за сходство с цветком канн. Початок имеет желто-зеленый цвет с бело-зеленым покрывалом. Листья зеленые, крупные до 50 сантиметров. Особенность вида — сильный аромат.
5. Спатифиллум геликониелистный
Початок у этого цветка может достигать 10 сантиметров. Сначала он белого цвета, затем постепенно темнеет. Листья темно-зеленые с волнистыми краями, длиной до 50 сантиметров. Высота растения — до метра.
Спатифиллум делят не только на виды, но и на сорта. Перечислим некоторые из них.
«Домино» — цветок с яркими белыми прожилками на листьях.
«Шопен» имеет темные мясистые длинные листья и белое покрывало.
«Сенсация» — растение с большими листьями и большими цветками.
У «аланы», в отличие от других спатифиллумов, листья стоят вертикально, а не клонятся вниз, цвет у них насыщенно-зеленый. Покрывало сначала белое, постепенно зеленеет.
«Свит сильвио» обладает большим количеством темно-зеленых листьев, как следствие, пышным внешним видом.
У «верди» ярко-зеленые листья, большое белое покрывало и капризный нрав.
Листья сорта «пикассо» раскрашены крупными белыми мазками, иногда покрываются ими почти полностью, покрывало тоже белое.
Уход за спатифиллумом в домашних условиях
Спатифиллум относят к неприхотливым домашним цветам. Но это не означает, что с ним не будет проблем. Чтобы Женское счастье радовало хозяев, стоит обратить внимание на некоторые особенности ухода.
В естественной среде спатифиллум привык к плодородной почве, богатой разнообразной органикой. В нее могут входить дерновая и листовая земля, перегной, торф, древесный уголь, сосновая кора, перлит. Можно подготовить почву самостоятельно или купить смесь в специализированном магазине. Также грунт должен быть достаточно рыхлым.
При выборе горшка следует учесть, что у спатифиллума мощная корневая система. Поэтому емкость должна быть глубокой с отверстиями для нижнего полива. На дно насыпьте дренажный слой. А вот материал горшка значения не имеет.
Наиболее подходящая температура для спатифиллума — 22, но она может варьироваться от 18 до 25. А вот при температуре ниже 14 растение может погибнуть.
Чтобы Женское счастье цвел долго, обеспечьте ему рассеянный свет. А чтобы рос пышным кустом, поставьте в затененную зону. Но прямые солнечные лучи и сильная тень для него губительны. Зимой не будет лишним искусственное освещение: можно приобрести ультрафиолетовую лампу для растений.
Так как спатифиллум родом из тропиков, он любит влагу. В холодное время года поливать его можно 2−3 раза в неделю, а летом и чаще. Главное — следить, чтобы не было застоя воды: лучше купить специальный горшок с поддоном для полива.
Влагу любят не только корни, но и листья цветка. Опрыскивайте их из пульверизатора 1−2 раза в неделю утром или вечером. Летом растению можно устроить теплый душ. А вот початок и покрывало мочить нельзя.
Если поддерживать оптимальную влажность, есть возможность наслаждаться цветением не только в весенне-летний период, но и осенью, и ранней зимой.
В период активного роста, то есть весной и летом, цветок можно подкармливать пару раз в месяц. Для этого подойдут жидкие органические удобрения: можно выбрать универсальный вариант для цветущих растений. Но важно, чтобы в них присутствовали азот, калий и фосфор.
В зимний период от подкормки нужно отказаться. Исключение — если растение цветет или болеет.
Пересаживать Женское счастье в новый горшок следует только тогда, когда старое жилище ему стало мало. Лучшее время для пересадки — весна. Новый горшок не должен быть намного больше старого: пары сантиметров будет достаточно, потому что спатифиллум любит тесноту. В первые годы, пока спатифиллум молодой, пересадка требуется раз в год, дальше будет достаточно раза в несколько лет.
У цветка нужно своевременно удалять старые, сухие, больные листья, а также стебли, соцветия на которых уже завяли. Достаточно проводить ревизию один раз в месяц или два.
Особенности цветения Женского счастья
Как правило, цветение Женского счастья начинается весной и продолжается весь теплый период. На кусте появляются соцветия в виде початка, обернутого покрывалом. После того как куст отцветет, следует обрезать цветонос как можно ниже.
При правильном уходе и подкормке растение может радовать цветением почти весь год. Если этого не происходит — спатифиллуму не подходят условия содержания или он болеет.
Размножение комнатного цветка спатифиллум
Есть суеверие, которое гласит, что Женским счастьем не стоит делиться. Но для спатифиллума отделение новых ростков приносит только пользу. Главное сделать это правильно.
Если у вас большой куст с новыми розетками, во время весенней пересадки нужно отделить молодые ростки. Можно обрезать сразу несколько, но важно убедиться, что у каждого кустика есть 2−3 листа и почка, из которой вырастут новые листики.
Перед тем как вытащить из горшка, растение нужно хорошенько полить. Затем острым ножом отделить запланированные части, а места разрезов присыпать активированным древесным углем и оставить подсохнуть.
Каждый росток следует посадить в новый горшок.
Как делением куста, размножать спатифиллум черенками стоит весной. Для этого нужно аккуратно отрезать кустик с листовой розеткой.
Самый простой способ прорастить черенок — поставить его в отстоянную и продезинфицированную воду. Более быстрый способ — проращивать в хорошо увлажненном песке или перлите.
Когда черенки дадут корни, их можно пересаживать в горшки.
Этот способ не популярен в домашних условиях. Чтобы семена проросли, они должны быть свежими и опыленными. Опылить их самостоятельно проблематично, а купленные в магазине экземпляры могут быть непригодными.
Даже домашние цветы подвержены болезням и вредителям. Расскажем, какие недуги могут возникнуть у спатифиллума.
Предпочитает молодые листья и выглядит как сыпь на внутренней стороне листа. Чтобы избавиться нее, нужно протирать листья мыльным раствором с никотин-сульфатом или любым универсальным средством. Также на помощь придут народные способы борьбы с тлей — например, настой луковой шелухи.
2. Красный паутинный клещ
Паутинный клещ чаще поражает растения, которым не хватает влаги или солнечного света. Выглядит на листьях как паутинка. С обратной стороны листа можно заметить самих клещей — маленькие красные точки. Справиться с этим вредителем можно с помощью препаратов, действующее вещество которых — Аверсектин С, а также мыльного раствора с никотин-сульфатом.
Заражает растения, пораженные тлей. Распознать можно по черным пятнам на листьях. Для борьбы с ним используют раствор медного купороса или каустической соды.
Селится на стебле, выглядит как рыхлый налет. Его можно снять руками, смоченными в спирте, или обработать инсектицидом.
Самый заметный паразит: на растении можно заменить его панцирь. Оставляет липкий налет на листьях. Спасет против щитовки мыльный раствор, которым нужно протереть пораженные области.
Если ваш спатифиллум начал желтеть и вянуть, вероятно, у него корневая гниль. Причина недуга — избыточный полив. Чтобы вылечить растение, его нужно как можно скорее пересадить в чистый горшок и свежую почву, предварительно срезав поврежденные места.
Это гриб, который поднимается по листьям в виде гнили. Причина — частый полив и низкая температура воздуха. Чтобы справиться с ним, используйте препараты-фунгициды.
Основные проблемы при выращивании спатифиллума
Ценители комнатных растений любят Женское счастье не только за эффектный внешний вид и возможность долго наслаждаться цветением, но еще и за неприхотливость в уходе. Однако и со спатифиллумом могут возникнуть проблемы. Разберем основные из них и как с ними можно справиться.
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Спатифиллум не цветет
|Недостаток света, тепла или влаги
|Переставить растение на солнце, но не под прямые лучи, соблюдать комфортный режим полива и опрыскивания, можно удобрить
|Появились вредители
|Неправильный уход за растением
|Если видно самих вредителей, убрать их руками, смоченными в спирте или мыльном растворе. Обработать растение специальным составом в зависимости от вида паразита
|Сохнут листья
|Недостаток влаги, освещения, слишком сухой воздух, прямые солнечные лучи
|Убедиться, что растение не стоит под прямыми солнечными лучами или рядом с обогревателем. Помимо регулярного полива, опрыскивать 2-3 раза в неделю
|Увядают листья
|Пересушенный или неоднородный грунт, загнивание корней
|Как следует полить растение. Если не помогло — пересадить его в новый однородный легкий грунт. Если есть гнилые корни, удалить их
|Спатифиллум не растет
|Слишком большой горшок, недостаток света
|В первом случае пересадить цветок в горшок поменьше или дождаться, когда корни займут этот. Во втором случае поставить цветок на хорошо освещенное место, но не под прямыми лучами
Приметы и суеверия про цветок Женское счастье
Цветок Женское счастье считается женским оберегом. Одинокой женщине он подарит долгожданную встречу, а замужней — взаимопонимание с супругом.
Получить спатифиллум в подарок от брата или отца — хорошая примета. Подарив женщине свой цветок или его отросток, можно отдать часть своего женского счастья. А вот купить это растение самой себе можно, если хочется улучшить свою женскую судьбу.
Еще спатифиллум считают своеобразным барометром. В благополучной семье он будет расти и цвести, а в доме, где часто ссорятся, — чахнуть. Поэтому его заводят, чтобы восстановить гармонию в семье. Еще для этого выращивают рядом цветок антуриум, который называют Мужским счастьем.
Вот ответы на самые популярные вопросы про цветок Женское счастье.
Почему у цветка спатифиллум (Женское счастье) желтеют или чернеют листья?
Пожелтевшие листья спатифиллума, скорее всего, говорят о слишком сухом воздухе. Добавьте к поливу опрыскивания. Время от времени цветку можно устраивать купание.
Черные листья, наоборот, признак избытка влаги. В этом случае растение надо пересадить, предварительно удалив поврежденные части корня.
В обоих случаях стоит убедиться, что спатифиллум не атакован вредителями. Тогда его надо обработать соответствующим препаратом.
Какой нужен горшок для цветка спатифиллум (Женское счастье)?
Спатифиллум любит тесноту. Если выбрать большой горшок, растение будет стремиться заполнить его корнями и из-за этого долго не зацветет. Емкость должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить имеющиеся корни и дренажный слой. Хорошо, если горшок будет с возможностью нижнего полива.
Как выбрать хороший цветок спатифиллум в магазине?
При выборе цветка обратите внимание на его внешний вид. Листья не должны быть сухими, желтыми или почерневшими. Важно, чтобы на них не было признаков вредителей. По возможности взгляните на корни: если они загнившие, лучше не покупать такое растение.
Какие есть похожие на спатифиллум цветы?
В первую очередь это антуриум, который называют Мужским счастьем. Его легко спутать со спатифиллумом. Отличие заключается в том, что цветок у антуриума выглядит как початок с розовым или красным покрывалом с глянцевым отливом.
Другой похожий цветок — калла. У него тоже есть початок, укрытый покрывалом, чаще всего белого цвета, хотя встречаются и другие оттенки — от желтого до черного. Отличается калла тем, что у нее более упругое и закрытое покрывало и крепкие стебли.
Автор: Александра Корякина