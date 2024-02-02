Знаменитый сурок-предсказатель Фил вылез из дупла и объявил дату наступления весны. Сколько еще продлится зима?

Сурок из Панксатони пообещал раннюю весну
В этот День сурка, как и всегда, люди собрались на одной из площадей Панксатони. В назначенное время на сцену поднялись бородатые мужчины в строгих черных костюмах и цилиндрах, придающих им некоторое сходство с гробовщиками. Это были члены общества «Ближний круг», которое проводит праздник.
Председатель общества продемонстрировал собравшимся сучковатую трость: она, по его словам, передается из поколения в поколение и помогает ему изъясняться с сурками.
Затем он вытащил из «дупла» в декоративном бревне упитанного сурка Фила и продемонстрировал его ликующей толпе. «Посовещавшись» с ним, он передал слово другому члену обществу. Тот развернул заранее приготовленный свиток и прочитал рифмованный перевод прогноза, который якобы сделал сурок. Из него следовало, что в 2024 году Фил не увидел свою тень, поэтому весна наступит раньше обычного.
До сих пор Фил предсказывал раннюю весну только 19 раз и, как правило, ошибался
День сурка празднуют во многих городах Соединенных Штатов и Канады, однако Панксатони считается самым известным. Именно там в 1887 году впервые отметили этот праздник, и именно он фигурировал в фильме «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл, благодаря которому об этой традиции узнали во всем мире.
Во время праздника устроители консультируются с сурком-предсказателем, а затем сообщают, видит он свою тень или нет.
Считается, что если сурок увидит тень и спрячется в норку, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна наступит совсем скоро.
За все время проведения праздника Фил из Панксатони предсказал раннюю весну только 19 раз. Последний раз это случилось в 2020 году. Прогнозы сурка не отличаются высокой точностью: согласно Stormfax Weather Almanac, они оправдались лишь в 39 процентах случаев.
В России сурки проспали свой день, поэтому погоду предсказывала ежиха
Издание «Челябинск Сегодня» сообщило, что байбаки Филя и Соня из Челябинского зоопарка так и не вышли из зимней спячки.
То же самое произошло и в Самаре, пишет KP.RU. В Самарском зоопарке живет пожилой 15-летний сурок Иван, который, как считают сотрудники зоопарка, проснется не раньше марта.
Наш сурок Иван живет в конуре на открытом воздухе, в конце лета — начале осени он забирается внутрь, забивает лаз сеном и выходит наружу только в марте. Так что 2 февраля мы его пробуждения точно не ждем.
Александр Кузовенкозаместитель директора Самарского зоопарка по развитию и научно-просветительской работе
В Липецке сотрудники зоофермы «Приют Белоснежки» все же сумели выгнать обитающего у них сурка Филимона на улицу, пишет «ЛенТВ24». Он явно туда не хотел и поспешил вернуться домой.
Во время загрузки произошла ошибка.
Того же мнения придерживается ежиха Карри из зоопарка в Екатеринбурге. Перед ней поставили четыре миски с личинками, символизирующими разную погоду. Она помялась, но в конце концов выбрала миску с самым пессимистичным прогнозом. Весна, если ему верить, на Урале наступит нескоро и будет пасмурной и холодной.