Что такое барический гребень?
Что означают метеорологические термины.
Что означают метеорологические термины.
Барический гребень представляет собой полосу повышенного давления, вытянутую в виде «клина» от центра антициклона и располагающуюся между двумя областями пониженного давления. Ветры в гребне дуют от его оси. Погода в гребне такая же, как и в антициклоне, чаще ясная и малооблачная.
Противоположное явление — барическая ложбина. Так синоптики называют полосу пониженного давления, вытянутую в виде «желоба» от центра циклона и располагающуюся между двумя областями повышенного давления. Ветры в ложбине дуют к ее оси. Поэтому по оси ложбины проходят фронты. Погода в ложбине зависит от того, какой фронт проходит по ее оси: теплый или холодный.
«Барическая пила» — это резкие колебания атмосферного давления за определенный срок. Пилой такое явление назвали из-за того, что очень частые перепады атмосферного давления на графике выглядят как зубчики пилы. Название такому явлению, по словам заведующей лаборатории Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, дали не синоптики, а журналисты. Метеорологи больше склонны описывать такое явление как колебания атмосферного давления.