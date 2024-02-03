Как изменить статус дома на дачном участке с «садового» на «жилой»?
Как действовать, если вы решили получить от государства пособие или маткапитал.
Как действовать, если вы решили получить от государства пособие или маткапитал.
По сути жилой дом от садового (в рамках СНТ) отличается только возможностью оформления регистрации (прописки). Но с юридической точки зрения — разница гораздо больше. Так имеет ли смысл хлопотать об изменении статуса? И как на деле осуществить саму процедуру?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Помимо прочего, если, например, у семьи единственное жилье значится как «садовый дом», то это лишает их возможности получать ряд государственных пособий и дотаций, поскольку для их получения требуется рассчитать степень обеспеченности, а в статусе «садового» такой дом в должном качестве учтен быть не может. Типичной ситуацией считается сегодня также и такая: дом, считающийся садовым, недостроен, а семья, допустим, получила материнский капитал, рассчитывая из него часть средств направить на достройку. Так вот на достройку садового дома средства маткапитала использовать запрещено, но имей он статус «жилого», все было бы наоборот.
Процедура же перевода производится следующим образом. Предварительно необходимо собрать пакет документов:
С этими документами надо обратиться в ближайший МФЦ или местный орган самоуправления.
Документы должны быть рассмотрены в течение 30 рабочих дней. Если принято положительное решение, то в течение 5 рабочих дней сведения об изменении статуса дома направляются в Росреестр в порядке межведомственного взаимодействия (то есть участия собственника здесь не требуется).