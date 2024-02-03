Какие минеральные и органические удобрения нельзя совмещать на даче?
Эксперт рассказал о пользе просчитывания химических реакций.
Эксперт рассказал о пользе просчитывания химических реакций.
Далеко не все удобрения совместимы между собой, и об этом лучше знать заранее, поскольку незнание влечет прямые убытки. Нередко дачники недоумевают: как же так — удобрений было внесено предостаточно, а эффект нулевой. А все потому, что одни нейтрализовали другие, и вместо пользы либо ничего не вышло, либо наоборот — призванные помочь растениям соединения только навредили им. Как же избежать подобных ситуаций?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Категорически не следует заниматься любительским смешиванием удобрений — неважно каких, минеральных или органических — якобы для усиления их эффекта. Из наиболее популярных на российских дачах химических соединений не следует смешивать, например, суперфосфат и калийную селитру: соединяясь между собой полезные вещества в данном случае становятся пассивными и в итоге никого не способны снабдить необходимыми элементами. Вообще, запомните, любые фосфаты и калийные соли смешивать нельзя.
Не следует смешивать с суперфосфатом и золу: в результате образуются соединения, которые растения не могут усвоить.
Нельзя смешивать любые щелочные подкормки с солями аммония — питательные вещества теряются. Несовместимы мел и любые азотные соединения — азот сразу уходит в атмосферу вместо того, чтобы питать растения.
Зола несовместима с любой органикой, прежде всего с навозом и куриным пометом.
Но это, подчеркну, относится к непосредственному смешиванию перед внесением в почву. Если перечисленные выше компоненты вносить в разные сроки и по отдельности, то такое внесение никакого негативного эффекта не даст. Исключение — фосфаты и калийные соли — среди продуктов от их реакции есть хлористый кальций, а хлор для огородной почвы элемент очень вредный.
И еще. Если вы любите использовать различные зеленые настои — из крапивы, любых других сорняков и трав — вносите их отдельно от других подкормок, особенно азотистых. Вместе они могут причинить вред корневой системе овощных и иных культур, вызвав из образующего избытка азота ее ожог, который очень плохо лечится.