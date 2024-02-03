Как превратить газон обратно в огород?
Эксперт рассказал о главных трудностях возрождения грядок.
Эксперт рассказал о главных трудностях возрождения грядок.
Если совсем по историческим меркам недавно люди массово отказывались от выращивания овощей на участке в пользу газонов и различных «зон барбекю», то ковидный и постковидный периоды, вкупе с другими макроэкономическими причинами породили уверенно набирающий силу обратный процесс. Газоны массово признаются излишествами и либо полностью исчезают, либо значительно урезаются в площади в пользу картофеля, моркови и прочих разносолов.
Но при этом возникает немало проблем — восстановление идет трудно. А можно ли избежать трудностей?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Все тяготы переделки газона в огород проистекают от того, что занявшиеся этим делом дачники продолжают воспринимать газон как культурную посадку. А у огородных растений логика другая: для них газон — это целина, да еще и некогда завоеванная сорняками. Вот из этой логики и следует исходить.
Переделываемый газон нуждается в глубокой, а не поверхностной перекопке и очистки от корней газонной травы. Совсем по-хорошему в первый сезон на месте возрождаемого огорода следовало бы посеять сидераты, обогащающие почву азотом, а уже потом делать грядки под урожай. Но если вам неохота этим заниматься, допустим, из-за нехватки времени и желания получить урожай поскорее, то придется заново готовить почву. Вносить удобрения, обогащать ее органикой — газон ведь в подобных дозах питательных веществ вовсе не нуждался, но теперь обстоятельства меняются.
Исходя из собственного опыта, я бы рекомендовал в первый сезон огородного восстановления использовать приподнятые грядки, с традиционным использованием ограждений из древесины или иных материалов. Это решает проблему с сорняками в виде остатков газонной травы, создает задел на ближайшую перспективу. Приподнять можно на высоту 25−30 сантиметров — этого вполне достаточно. Да, потребуется дополнительное количество компоста, да и с соседних грядок плодородной почвы не худо бы добавить, однако подобные затраты себя быстро оправдают. Через сезон, максимум два, если вас высокие грядки не устраивают, то вы сможете от них легко отказаться, и на урожайности это никак не скажется, но в самом начале переделки, лучше пойти таким путем.
И не стремитесь переделывать слишком большие площади. Занимал у вас газон, например, сотки три — переделайте под огород сначала одну, не больше, и так — каждый сезон, откусывая понемногу. Это сэкономит силы и ресурсы.