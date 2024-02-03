08:46 (мск), источник: ТАСС

В Оклахоме произошло землетрясение магнитудой 5,1

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в штате Оклахома. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

Эпицентр располагался на расстоянии 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити с населением около 681 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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