В Оклахоме произошло землетрясение магнитудой 5,1
НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в штате Оклахома. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в штате Оклахома. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 71 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити с населением около 681 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.