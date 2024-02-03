Синоптики спрогнозировали возвращение в московский регион 20-градусных морозов
Морозы до −20 градусов ожидаются в Московской области в ночь на 9 февраля. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил центр погоды «Фобос».
Морозы до −20 градусов ожидаются в Московской области в ночь на 9 февраля. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил центр погоды «Фобос».
«В ночь на среду и на четверг в центре мегаполиса ожидается около −10 градусов, а на территории Новой Москвы и по области до −15 градусов. В ночь на пятницу вплотную к −15 градусам приблизятся показания термометров в столице и до −20 градусов будет в Подмосковье», — говорится в сообщении синоптиков.
При этом сразу после похолодания погодный тренд сменится на противоположный, и 11 февраля ожидаются оттепели. После этого возможны новые морозы до 21 марта, когда зима в Москве завершится по климатическим нормам.
До этого, 31 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что февраль будет более теплым по сравнению с нормой почти на всей территории России. Также количество осадков в большей части России будет близко к норме.
В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что средняя температура воздуха в Москве в феврале будет близка к климатической норме или немного выше ее. Ожидается, что самым теплым периодом станет середина месяца, когда будет преобладать температура на уровне 0 градусов.