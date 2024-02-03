19:31 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали возвращение в московский регион 20-градусных морозов

Морозы до −20 градусов ожидаются в Московской области в ночь на 9 февраля. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил центр погоды «Фобос».

Источник: РИА "Новости"

«В ночь на среду и на четверг в центре мегаполиса ожидается около −10 градусов, а на территории Новой Москвы и по области до −15 градусов. В ночь на пятницу вплотную к −15 градусам приблизятся показания термометров в столице и до −20 градусов будет в Подмосковье», — говорится в сообщении синоптиков.

При этом сразу после похолодания погодный тренд сменится на противоположный, и 11 февраля ожидаются оттепели. После этого возможны новые морозы до 21 марта, когда зима в Москве завершится по климатическим нормам.

До этого, 31 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что февраль будет более теплым по сравнению с нормой почти на всей территории России. Также количество осадков в большей части России будет близко к норме.

В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что средняя температура воздуха в Москве в феврале будет близка к климатической норме или немного выше ее. Ожидается, что самым теплым периодом станет середина месяца, когда будет преобладать температура на уровне 0 градусов.

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