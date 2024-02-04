Как получить красивый цветник на дачном участке раньше всех?
Эксперт рассказал, почему из самых первых надо отбирать самых неприхотливых.
Эксперт рассказал, почему из самых первых надо отбирать самых неприхотливых.
Период перехода от зимы к весне и первые весенние дни в плане эстетического вида участка самые тяжелые. В смысле — визуально совершенно непривлекательные. Поэтому стремление многих дачников пройти эту фазу безболезненно, то есть максимально быстро украсить оттаивающие площади, вполне понятен и обоснован. Только вот далеко не у всех это получается. Как же добиться хотя бы небольшого успеха?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Добиться идеала, конечно, трудно, хотя бы в силу того, что погодные условия в означенный период далеко не везде одинаковые. Тем не менее и отказываться от попыток совместить процесс ухода снега с вашего участка с красивыми цветущими клумбами тоже не стоит.
Естественно, никак в этом случае не обойтись без первоцветов. В сложных климатических условиях ваши главные помощники — это подснежники, калужницы, крокусы, пролески, мускари и некоторые другие испытанные бойцы. Все перечисленные уже должны быть в цветнике, хотя допускается и посадка пробудившимися луковицами.
Вторая составляющая — это однолетники, которые уже посеяны на рассаду в конце января или сейчас, в течение февраля. Только отберите самых неприхотливых. Среди таковых вполне способны сыграть свою эстетическую роль петунии, сальвии, виола (анютины глазки) и так далее.
Жаждущим красивых цветников в зимне-весеннее межсезонье очень поможет один нехитрый, но почему-то редко применяемый прием. Если целый день воздух достаточно прогрет хотя бы до небольшого плюса, то к растениям в цветнике на участке можно добавлять композиции из вазонов и кашпо с уже зацветшими однолетниками, да и многолетники, например бегонии, пеларгонии, герани