02:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Как получить красивый цветник на дачном участке раньше всех?

Эксперт рассказал, почему из самых первых надо отбирать самых неприхотливых.

Источник: Freepik

Период перехода от зимы к весне и первые весенние дни в плане эстетического вида участка самые тяжелые. В смысле — визуально совершенно непривлекательные. Поэтому стремление многих дачников пройти эту фазу безболезненно, то есть максимально быстро украсить оттаивающие площади, вполне понятен и обоснован. Только вот далеко не у всех это получается. Как же добиться хотя бы небольшого успеха?

Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:

— Добиться идеала, конечно, трудно, хотя бы в силу того, что погодные условия в означенный период далеко не везде одинаковые. Тем не менее и отказываться от попыток совместить процесс ухода снега с вашего участка с красивыми цветущими клумбами тоже не стоит.

Естественно, никак в этом случае не обойтись без первоцветов. В сложных климатических условиях ваши главные помощники — это подснежники, калужницы, крокусы, пролески, мускари и некоторые другие испытанные бойцы. Все перечисленные уже должны быть в цветнике, хотя допускается и посадка пробудившимися луковицами.

Вторая составляющая — это однолетники, которые уже посеяны на рассаду в конце января или сейчас, в течение февраля. Только отберите самых неприхотливых. Среди таковых вполне способны сыграть свою эстетическую роль петунии, сальвии, виола (анютины глазки) и так далее.

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Жаждущим красивых цветников в зимне-весеннее межсезонье очень поможет один нехитрый, но почему-то редко применяемый прием. Если целый день воздух достаточно прогрет хотя бы до небольшого плюса, то к растениям в цветнике на участке можно добавлять композиции из вазонов и кашпо с уже зацветшими однолетниками, да и многолетники, например бегонии, пеларгонии, герани и т. п. Тасовать такую красочную колоду можно как угодно, подбирая различные оттенки, даже с учетом того, что ранневесенняя цветовая гамма бедновата в сравнении с поздней весной и тем более летом.

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