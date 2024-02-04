В каких случаях нужен пересев рассады для дачи?
Что подойдет томатам, не годится перцам и баклажанам.
Что подойдет томатам, не годится перцам и баклажанам.
Одно из малозаметных, но весьма весомых преимуществ февральских посевов овощных культур на рассаду — временной задел на случай форс-мажора. Под последним в данном случае подразумевается вполне вероятная неудача: рассада попросту не удалась. И в ряде случаев оптимально заняться пересевом (благо время еще есть), чем спасением результатов незадавшегося процесса. Что это за случаи?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Один из наиболее распространенных — промашка с подбором грунта. Вы вроде бы все сделали по правилам, появились всходы, но внезапно они замирают в росте и развитии, а грунт теряет свои товарные качества: меняет цвет, закоксовывается и тому подобное.
Не вдаваясь в причины, при таком раскладе томаты, перцы, баклажаны лучше пересеять, а не рассаживать в новый грунт: такая рассада уже не достигнет нужных кондиций, и в итоге вы с высокой долей вероятности останетесь без урожая. Анализ ошибок отложите на потом, а теперь делайте все по новой.
Еще одна, не менее распространенная причина — сильное опоздание с пикировкой. Если сеянцы сформировали по два настоящих листа, пикировать их из общей емкости по отдельным квартирам надо побыстрее. Задержка чревата тем, что растения, не дождавшись вашего внимания, начнут конкурировать друг с другом за влагу, свет и питание. Результат — неестественно вытянутая бледная худосочная рассада. От такой весной толку не будет ни в открытом грунте, ни в теплице.
В этом случае можно попытаться при запоздавшей пикировке растения томата заделать как можно глубже — это способно «сбить» неуместную худобу. Но вот с баклажанами и перцами это не сработает, их придется все равно пересевать и выращивать заново.