При какой температуре допустима безболезненная зимняя обрезка в саду?
Эксперт объяснил, почему хрупкость древесины — враг садовода.
Эксперт объяснил, почему хрупкость древесины — враг садовода.
Зимняя обрезка хороша тем, что деревья находятся в состоянии покоя, а отсутствие листвы позволяет точно определить объем необходимых удалений для правильного формирования. А последнее, как прекрасно известно, улучшает и здоровье дерева, и плодоношение. Вот только когда же ее лучше делать: в особо сильные холода или в умеренные?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Обрезка в конце календарной зимы в принципе подходит для всех яблонь, груш, вишни, сливы, барбариса. В начале зимы обрезаются только летние сорта яблонь и груши, которые уже вступили в плодоношение.
Погодные условия, естественно, имеют большое значение. День, когда производится обрезка, должен быть сухим и ясным — пасмурные, влажные не годятся, поскольку сказываются на качестве и скорости зарастания ран, неизбежных в процессе работы.
Температура воздуха при этом должна быть выше минус 10 градусов, но не ниже минус 7 градусов. Дело в том, что при более низких температурах древесина становится более хрупкой, кора на всех участках дерева гораздо более склонна к ненужному в данном случае растрескиванию. Опять же страдает качество обработки ран — садовый вар, которым необходимо их заделывать, быстро застывает, чем причиняет сильные неудобства, растягивая операцию обрезки во времени.
Еще один важный момент — не должно быть угрозы резкого понижения температуры в ближайшее время. Если таковая существует, то обрезку лучше отложить до того срока, когда необходимые условия будут налицо.
Да, и еще. Зимняя обрезка — далеко на самый комфортабельный для садовода вид работ. Поэтому обязательно позаботьтесь о соответствующей экипировке: теплой, не стесняющей движений одежде, теплой и водонепроницаемой обуви. Последняя не должна еще быть излишне громоздкой, так как вам в процессе обрезки, скорее всего, потребуется стремянка.