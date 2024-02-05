Надо ли проводить межевание дачного участка перед продажей или дарением?
Эксперт рекомендует не полагаться на счастливый случай и подстраховаться.
Эксперт рекомендует не полагаться на счастливый случай и подстраховаться.
Процедура продажи или передачи в дар земельного участка — не самая сложная, однако лучше соблюдать все юридические формальности: во избежание проблем в будущем. Входит ли межевание в перечень таких формальностей?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Формально межевание сейчас не является обязательной процедурой — Правительством Российской Федерации подготовлен соответствующий законопроект, но пока он в стадии проекта и пребывает. Поэтому, например, в прошлом году многие сделки и акты дарения осуществлялись и без межевания, поскольку собственник на нем не настаивал. Однако есть нюанс: без межевания законно можно продавать или подарить участок, если он имеет кадастровый номер и учтен в реестре прав на недвижимое имущество (пункт 1 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации). Наличие кадастрового номера и учетная запись могут и не подразумевать того, что границы участка точно установлены.
Однако, как показывают опыт и судебная практика, межевание — то есть установление точных границ участка относительно других объектов — лучше все-таки провести. Дело в том, что впоследствии никто не осмелится утверждать отсутствие территориальных споров между новым владельцем и его соседями, а равно местными властями, если участок соседствует с муниципальными землями, например. Межевание во многих случаях реально помогало собственникам противостоять в судах лицам, оспаривающим границы, в том числе и администрациям поселений и городов, особенно когда речь заходила о строительстве дорог и крупных жилых комплексов. Так что пренебрегать им не стоит: затраты окупятся.