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Когда сажать огурцы в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Благоприятные дни для высаживания семян огурцов на рассаду и посадки в открытый грунт. Посмотрите, когда агрономы советуют сажать огурцы в 2024 году по лунному календарю, в проекте Погода Mail.ru.

Источник: Freepik

Чтобы обеспечить себе щедрый урожай осенью, уже сейчас стоит обратить внимание на лунный календарь огородника и садовода на февраль. К слову, выбор правильного времени для посева семян влияет на качество рассады и дальнейшее развитие посевов. В этом материале расскажем, когда стоит сажать огурцы, как выбрать устойчивые и плодоносные сорта, почему важно правильно высаживать семена и какие дни в 2024-м году благоприятно повлияют на их успешное прорастание.

Что важно знать о выращивании огурцов своими руками

Главными требованиями при выращивании огурцов являются достаточное количество тепла, света и влаги (как в почве, так и в окружающем воздухе). Вот несколько основных моментов, которые стоит знать при высадке семян овоща:

  • оптимальный срок посева рассады — середина апреля;
  • перед посевом семена полезно замочить на 12 часов в воде комнатной температуры (18−20 °С), завернуть во влажную ткань и на 2 дня отправить в холодное место для закалки;
  • семена высевают в лунки поштучно на глубину 1−2 см;
  • дополнительно можно заранее подготовить место для емкостей с грунтом — утеплить, вымыть окна и подоконники и купить дополнительное освещение (фитолампы).

Таблица благоприятных дней для посадки семян огурцов на рассаду

Сажая огурцы для рассады, важно помнить о периоде в 3−4 недели. За это время семена дадут корни, ростки и окрепнут достаточно для пересадки в грунт или теплицу. Традиционно наиболее благоприятным периодом для посева этого овоща на рассаду считается вторая декада (с 11 по 20) апреля.

Месяц
Благоприятные дни для посадки
Февраль
1, 2, З, 15, 16, 19, 27, 28, 29
Март
1-3, 10-12, 29, 30
Апрель
7-9, 22, 25, 26
Май
6, 13, 14, 15, 17, 22-24

Таблица благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт

Сажать семена на рассаду нужно, когда почва хорошо прогреется: огурцы очень чувствительны к заморозкам и пониженным температурам. К слову, эти овощи могут расти сразу в открытом грунте.

МесяцБлагоприятные дни для посадки
Февраль12-14, 20-22
Март12, 13, 18-21
Апрель
6, 14, 16-18
Май
12-14, 25, 31

Как правильно сажать семена огурцов на рассаду

Мы разобрались с тем, когда лучше всего сажать огурцы. Стоит упомянуть несколько особенностей по посадке семян.

Источник: Freepik

  • Емкость заполняют почвой, не доходя до верха 1−2 см. Так по мере роста стебля можно будет добавлять необходимое количество грунта.
  • Глубина посева должна составлять 1−1,5 см.
  • После посева почву увлажняют и накрывают пакетом или стеклом, которое снимают при появлении первых листочков.

А теперь остановимся на каждом этапе процесса посадки семян огурцов.

Как выбрать семена

Как у томатов, у огурцов есть сортовые и гибридные культуры. Вторые представляют собой результат скрещивания двух сортов. Они могут отличаться повышенной урожайностью, устойчивостью к вредителям и заболеваниям, улучшенному вкусу. На упаковках с семенами гибридов есть маркировка — F1 или F2. F1 означает гибрид 1-го поколения. Он создан из двух или более сортов путем скрещивания, полностью подготовлен к посадке и не требует дополнительной подготовки.

Также есть элитные сорта, отмеченные буквой S означает элитные сорта. Здесь тоже есть свои поколения — 1, 2. Кроме маркировки важно обратить внимание на пчелоопыляемость: есть сорта и гибриды, неспособные завязать плоды без опыления. При этом есть партенокарпические гибриды, не требующие этой процедуры.

Когда вы выбрали место посадки, можно присмотреть и подходящие для них сорта: некоторые огурцы нужно сажать исключительно в открытый грунт, другие же смогут освоиться исключительно в теплице. Эта информация обычно указывается на упаковке семян.

Как выбрать дату посадки в зависимости от региона

Особенности региона имеют не менее важное значение, чем сорт семян, тип почвы и способ посадки. Огурцы теплолюбивы и негативно реагируют на заморозки, поэтому рекомендуется дождаться, пока почва нагреется до 18 градусов, при том, что температура воздуха (в том числе ночью) не опустится ниже 15 градусов.

В большинстве регионов России такая благоприятная погода устанавливается в июне, потому чаще всего рассаду сажают в открытый грунт в этом месяце, а в теплице саженцы можно начать укоренять уже в апреле. Сроки посева из-за погодно-климатических условий в регионах отличаются.

  • Средняя полоса — середина апреля-начало июня, когда земля достаточно прогрелась.
  • Север — начало июня.
  • Юг — вторая половина апреля.

В каких емкостях выращивать рассаду

Обязательным условием для любых емкостей для выращивания рассады является наличие дренажных отверстий. Огуречные саженцы и лианы прекрасно себя чувствуют в кадках, горшках и пластиковых стаканчиках объемом не более 500 мл. Не рекомендуется использовать деревянные ящики, так как при пересадке рассада плохо приживается и долго болеет из-за застоя влаги в емкости.

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Какую почву выбрать для посадки семян

Для быстрого роста здоровых побегов огурцам необходим рыхлый и питательный грунт. Можно купить готовую землю в специализированном магазине или приготовить ее самостоятельно из:

  • земли с садового участка (грунта «для рассады», «для огурцов и кабачков»);
  • перегноя (перепревшего навоза);
  • биогумуса (навоза/компоста, переработанного дождевыми червями);
  • песка (перлита, вермикулита или любого другого компонента-разрыхлителя);
  • золы.

Также многие садоводы пользуются торфяными таблетками. Пророщенные заранее в салфетке или ткани ростки сажают в отдельную таблетку, предварительно увлажнив ее кипятком для набухания. Затем в ней делают углубление, кладут туда семечко огурца и засыпают землей. После этого поливают теплой водой и закрывают целлофаном. Учтите, что торф любит влагу и увлажнять семена придется часто.

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Где хранить рассаду огурцов

Поскольку огурцы теплолюбивы, желательно расположить емкости с рассадой на южной стороне (например — на подоконнике), помня о том, что нельзя допускать попадания на листья прямых солнечных лучей и сквозняков. Для этого создают своеобразную приоконную «теплицу», отгородив ее от комнаты полиэтиленовой пленкой (желательно — матовой), регулируя температуру и влажность в помещении. В зимнее время и ранней весной (в пасмурную погоду) рассаду лучше дополнительно подсвечивать.

Как ухаживать за рассадой

Перед появлением первых листочков держать горшочки с рассадой желательно при температуре 28−30°C. Первые всходы — верный признак того, что рассаду следует перенести в более прохладное место с температурой 18−20°C для того, чтобы саженцы не вытягивались. Расположить емкости с растениями стоит на освещенном месте, например, южном или восточном окне. Подкормки рассаде огурцов не требуются.

Источник: Freepik

Когда нужно пикировать рассаду

Огурцы можно пикировать (пересаживать сеянцы из общей емкости в отдельную), когда у них появились первые листья. Увидев первые ростки, снимите пластиковое покрытие (при его наличии) и пересадите в горшки, ориентировочно — через 7−8 дней после высвобождения из полиэтилена. Сажать нужно так, чтобы первые листочки почти касались поверхности почвы. В горшке стоит оставить место для добавления грунта в будущем (по мере роста стебля).

Что делать, если в квартире очень сухой воздух

Сухость воздуха, особенно в зимне-весенний период, может сильно навредить рассаде. На вопрос о том, что с этим можно сделать, отвечает садовод с 40-летним стажем Ирина Анчутина: «Рассада огурцов требует определенной влажности, которую довольно сложно обеспечить в квартире с центральным отоплением. Хорошим помощником будет аккумуляторный опрыскиватель, увлажнитель воздуха, емкости с водой, расставленные рядом с огурцами. Капиллярный мат, способный впитывать 3 л воды на кв. м, не только повысит влажность и сэкономит время на полив, но и поспособствует правильному формированию корневой системы рассады».

Когда высаживать рассаду и как это делать правильно

Определить время посадки довольно просто, важно не забывать о погодных особенностях вашего региона. Для посадки огурцов в открытый грунт или в теплицу их рассада должна достигнуть возраста 3−4 недель. Минимальная температура для выращивания огурцов — 15 (включая ночное и вечернее время).

Чтобы растениям хватало места для правильного развития корневой системы, между саженцами обязательно нужно оставлять достаточно места. Высаживать их рекомендуется на расстоянии 50−60 см друг от друга и около 100−120 см между рядами.

Источник: Freepik

В теплицу

Оптимальные сроки посева — с 20 по 30 марта. Если вы собираетесь выращивать огурцы в неотапливаемой теплице, следует подождать до апреля или мая, когда температура воздуха будет выше. Стоит помнить, что в теплицах можно выращивать только партенкарпические сорта — они завязывают плоды без опыления. Пчелоопыляемые сорта без насекомых не дадут урожая.

В открытый грунт

Оптимальные сроки посева семян огурцов в открытый грунт — с 10 мая (под укрытие) до 10 июня. Саженцы для этого типа посадки стоит выращивать в солнечном, защищенном от холодов месте. Перед высадкой, особенно если вы выращиваете огурцы на открытом воздухе, убедитесь, что вы выбрали сорт для открытого грунта. Обычно эти они более ребристые и неровные, чем гладкие сорта теплиц.

Когда и как правильно сажать огурцы на подоконнике

Мы рассказывали о том, когда сажать огурцы на подоконнике, и как с этой задачей справиться даже новичку. Повторим основные тезисы. Нужно помнить о:

  1. Правильном выборе места. Для комнатных огурцов необходимо теплое и освещенное место без сквозняков.
  2. Тщательной подготовки контейнера. Он должен быть не менее восьми литров, заранее продезинфицированным и иметь дренажные отверстия.
  3. Обработке почвы. Она должна быть рыхлой и плодородной, при этом на каждое растение должно уходить не менее 6−7 л почвы.
  4. Подготовке семян. Если это не гибриды, инструктированные или дражированные семена, их нужно подержать в растворе иммуноцитофита пять-шесть часов.
  5. Самом процессе посева. Подготовленные семена поштучно высаживаются в небольшое углубление, сделанное в грунте, и накрываются на двое-трое суток стеклом или пленкой до появления первых ростков.

От того, когда вы хотите получить урожай, зависит время, когда нужно сажать семена. С учетом, что вы будете следить за влажностью грунта и воздуха, а также огурцы не будут нуждаться в доосвещении, урожай можно ждать через 2−2,5 месяца.

Полезные советы по выращиванию огурцов

Существуют и неочевидные, но действенные советы по выращиванию огурцов.

На собственном опыте поняла, что чем меньше огурцу мешаешь, тем лучше урожай.

Ирина Анчутина
садовый эксперт

Также эксперт выделила еще несколько рекомендаций:

  • Качественные семена — крепкая не переросшая рассада.
  • Пересадка на постоянное место должна происходить в хорошо подготовленный грунт, богатый гумусом.
  • Вовремя сделанные подкормки комплексным водорастворимым удобрением всегда идут в плюс.
  • Опрыскивания йодом-марганцовкой-молоком-и прочими растворами — пустая трата времени и сил.

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые каверзные вопросы о посадке огурцов, чтобы у вас не осталось сомнений о том, стоит ли этим заняться, и какие «подводные камни» могут вас ждать.

Чем можно подкармливать рассаду огурцов?

Рассаде огурцов подкормка не нужна: питательных веществ, содержащихся в грунте, достаточно до высадки на грядки. Однако если вы выращиваете овощи на подоконнике и не собираетесь пересаживать их в грунт, то почву в емкостях нужно удобрять часто, но в умеренном количестве. Так у небольшой корневой системы будет возможность полностью усвоить все питательные элементы. Лучше всего подойдут минеральные компоненты, перегной и торф.

Источник: Freepik

Как сделать так, чтобы рассада не переросла?

Переросшей рассаде из-за слабых корней сложнее адаптироваться. Причин перероста саженцев может быть несколько:

  • Недоосвещение;
  • Плотный посев семян;
  • Высокая температура воздуха;
  • Переизбыток азотных удобрений;
  • Перелив.

Чтобы не допустить перероста, придерживайтесь следующих правил:

  • Старайтесь выращивать культуру без пикировки, это поможет избежать загущения всходов;
  • Не спешите рано высевать семена, учитывайте погодные особенности вашего региона;
  • При появлении ростков установите над ними лампы досветки;
  • Не допускайте колебаний температур, перелива, сухости почвы и воздуха, переизбытка удобрений.

Источник: Freepik

Когда можно будет собирать урожай после посадки саженцев?

Огурцы — скороспелая культура. В идеальных условиях роста саженцы могут дать урожай через месяц-полтора после посева. Однако даже поздние сорта начинают плодоносить довольно рано — примерно через 60 дней.

Можно ли сажать огурцы зимой?

Овощи нуждаются в хорошем освещении: световой день у овощей должен составлять не менее 15−16 часов. Потому высаживать их можно в любое время года, главное — досвечивать саженцы и взрослые растения специальными фитолампами. Не стоит забывать и о сухости воздуха в квартире в зимний период: не забывайте опрыскивать и поливать огурцы по мере необходимости.

Эксперт: Ирина Анчутина, садовод с 40-летним стажем
Автор: Олеся Маевская

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