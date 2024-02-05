Когда сажать огурцы в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Чтобы обеспечить себе щедрый урожай осенью, уже сейчас стоит обратить внимание на лунный календарь огородника и садовода на февраль. К слову, выбор правильного времени для посева семян влияет на качество рассады и дальнейшее развитие посевов. В этом материале расскажем, когда стоит сажать огурцы, как выбрать устойчивые и плодоносные сорта, почему важно правильно высаживать семена и какие дни в 2024-м году благоприятно повлияют на их успешное прорастание.
Что важно знать о выращивании огурцов своими руками
Главными требованиями при выращивании огурцов являются достаточное количество тепла, света и влаги (как в почве, так и в окружающем воздухе). Вот несколько основных моментов, которые стоит знать при высадке семян овоща:
- оптимальный срок посева рассады — середина апреля;
- перед посевом семена полезно замочить на 12 часов в воде комнатной температуры (18−20 °С), завернуть во влажную ткань и на 2 дня отправить в холодное место для закалки;
- семена высевают в лунки поштучно на глубину 1−2 см;
- дополнительно можно заранее подготовить место для емкостей с грунтом — утеплить, вымыть окна и подоконники и купить дополнительное освещение (фитолампы).
Таблица благоприятных дней для посадки семян огурцов на рассаду
Сажая огурцы для рассады, важно помнить о периоде в 3−4 недели. За это время семена дадут корни, ростки и окрепнут достаточно для пересадки в грунт или теплицу. Традиционно наиболее благоприятным периодом для посева этого овоща на рассаду считается вторая декада (с 11 по 20) апреля.
|Месяц
|Благоприятные дни для посадки
|Февраль
|1, 2, З, 15, 16, 19, 27, 28, 29
|Март
|1-3, 10-12, 29, 30
|Апрель
|7-9, 22, 25, 26
|Май
|6, 13, 14, 15, 17, 22-24
Таблица благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт
Сажать семена на рассаду нужно, когда почва хорошо прогреется: огурцы очень чувствительны к заморозкам и пониженным температурам. К слову, эти овощи могут расти сразу в открытом грунте.
|Месяц
|Благоприятные дни для посадки
|Февраль
|12-14, 20-22
|Март
|12, 13, 18-21
|Апрель
|6, 14, 16-18
|Май
|12-14, 25, 31
Как правильно сажать семена огурцов на рассаду
Мы разобрались с тем, когда лучше всего сажать огурцы. Стоит упомянуть несколько особенностей по посадке семян.
- Емкость заполняют почвой, не доходя до верха 1−2 см. Так по мере роста стебля можно будет добавлять необходимое количество грунта.
- Глубина посева должна составлять 1−1,5 см.
- После посева почву увлажняют и накрывают пакетом или стеклом, которое снимают при появлении первых листочков.
А теперь остановимся на каждом этапе процесса посадки семян огурцов.
Как у томатов, у огурцов есть сортовые и гибридные культуры. Вторые представляют собой результат скрещивания двух сортов. Они могут отличаться повышенной урожайностью, устойчивостью к вредителям и заболеваниям, улучшенному вкусу. На упаковках с семенами гибридов есть маркировка — F1 или F2. F1 означает гибрид 1-го поколения. Он создан из двух или более сортов путем скрещивания, полностью подготовлен к посадке и не требует дополнительной подготовки.
Также есть элитные сорта, отмеченные буквой S означает элитные сорта. Здесь тоже есть свои поколения — 1, 2. Кроме маркировки важно обратить внимание на пчелоопыляемость: есть сорта и гибриды, неспособные завязать плоды без опыления. При этом есть партенокарпические гибриды, не требующие этой процедуры.
Когда вы выбрали место посадки, можно присмотреть и подходящие для них сорта: некоторые огурцы нужно сажать исключительно в открытый грунт, другие же смогут освоиться исключительно в теплице. Эта информация обычно указывается на упаковке семян.
Как выбрать дату посадки в зависимости от региона
Особенности региона имеют не менее важное значение, чем сорт семян, тип почвы и способ посадки. Огурцы теплолюбивы и негативно реагируют на заморозки, поэтому рекомендуется дождаться, пока почва нагреется до 18 градусов, при том, что температура воздуха (в том числе ночью) не опустится ниже 15 градусов.
В большинстве регионов России такая благоприятная погода устанавливается в июне, потому чаще всего рассаду сажают в открытый грунт в этом месяце, а в теплице саженцы можно начать укоренять уже в апреле. Сроки посева из-за погодно-климатических условий в регионах отличаются.
- Средняя полоса — середина апреля-начало июня, когда земля достаточно прогрелась.
- Север — начало июня.
- Юг — вторая половина апреля.
В каких емкостях выращивать рассаду
Обязательным условием для любых емкостей для выращивания рассады является наличие дренажных отверстий. Огуречные саженцы и лианы прекрасно себя чувствуют в кадках, горшках и пластиковых стаканчиках объемом не более 500 мл. Не рекомендуется использовать деревянные ящики, так как при пересадке рассада плохо приживается и долго болеет из-за застоя влаги в емкости.
Во время загрузки произошла ошибка.
Какую почву выбрать для посадки семян
Для быстрого роста здоровых побегов огурцам необходим рыхлый и питательный грунт. Можно купить готовую землю в специализированном магазине или приготовить ее самостоятельно из:
- земли с садового участка (грунта «для рассады», «для огурцов и кабачков»);
- перегноя (перепревшего навоза);
- биогумуса (навоза/компоста, переработанного дождевыми червями);
- песка (перлита, вермикулита или любого другого компонента-разрыхлителя);
- золы.
Также многие садоводы пользуются торфяными таблетками. Пророщенные заранее в салфетке или ткани ростки сажают в отдельную таблетку, предварительно увлажнив ее кипятком для набухания. Затем в ней делают углубление, кладут туда семечко огурца и засыпают землей. После этого поливают теплой водой и закрывают целлофаном. Учтите, что торф любит влагу и увлажнять семена придется часто.
Во время загрузки произошла ошибка.
Где хранить рассаду огурцов
Поскольку огурцы теплолюбивы, желательно расположить емкости с рассадой на южной стороне (например — на подоконнике), помня о том, что нельзя допускать попадания на листья прямых солнечных лучей и сквозняков. Для этого создают своеобразную приоконную «теплицу», отгородив ее от комнаты полиэтиленовой пленкой (желательно — матовой), регулируя температуру и влажность в помещении. В зимнее время и ранней весной (в пасмурную погоду) рассаду лучше дополнительно подсвечивать.
Как ухаживать за рассадой
Перед появлением первых листочков держать горшочки с рассадой желательно при температуре 28−30°C. Первые всходы — верный признак того, что рассаду следует перенести в более прохладное место с температурой 18−20°C для того, чтобы саженцы не вытягивались. Расположить емкости с растениями стоит на освещенном месте, например, южном или восточном окне. Подкормки рассаде огурцов не требуются.
Когда нужно пикировать рассаду
Огурцы можно пикировать (пересаживать сеянцы из общей емкости в отдельную), когда у них появились первые листья. Увидев первые ростки, снимите пластиковое покрытие (при его наличии) и пересадите в горшки, ориентировочно — через 7−8 дней после высвобождения из полиэтилена. Сажать нужно так, чтобы первые листочки почти касались поверхности почвы. В горшке стоит оставить место для добавления грунта в будущем (по мере роста стебля).
Что делать, если в квартире очень сухой воздух
Сухость воздуха, особенно в зимне-весенний период, может сильно навредить рассаде. На вопрос о том, что с этим можно сделать, отвечает садовод с 40-летним стажем Ирина Анчутина: «Рассада огурцов требует определенной влажности, которую довольно сложно обеспечить в квартире с центральным отоплением. Хорошим помощником будет аккумуляторный опрыскиватель, увлажнитель воздуха, емкости с водой, расставленные рядом с огурцами. Капиллярный мат, способный впитывать 3 л воды на кв. м, не только повысит влажность и сэкономит время на полив, но и поспособствует правильному формированию корневой системы рассады».
Когда высаживать рассаду и как это делать правильно
Определить время посадки довольно просто, важно не забывать о погодных особенностях вашего региона. Для посадки огурцов в открытый грунт или в теплицу их рассада должна достигнуть возраста 3−4 недель. Минимальная температура для выращивания огурцов — 15 (включая ночное и вечернее время).
Чтобы растениям хватало места для правильного развития корневой системы, между саженцами обязательно нужно оставлять достаточно места. Высаживать их рекомендуется на расстоянии 50−60 см друг от друга и около 100−120 см между рядами.
Оптимальные сроки посева — с 20 по 30 марта. Если вы собираетесь выращивать огурцы в неотапливаемой теплице, следует подождать до апреля или мая, когда температура воздуха будет выше. Стоит помнить, что в теплицах можно выращивать только партенкарпические сорта — они завязывают плоды без опыления. Пчелоопыляемые сорта без насекомых не дадут урожая.
Оптимальные сроки посева семян огурцов в открытый грунт — с 10 мая (под укрытие) до 10 июня. Саженцы для этого типа посадки стоит выращивать в солнечном, защищенном от холодов месте. Перед высадкой, особенно если вы выращиваете огурцы на открытом воздухе, убедитесь, что вы выбрали сорт для открытого грунта. Обычно эти они более ребристые и неровные, чем гладкие сорта теплиц.
Когда и как правильно сажать огурцы на подоконнике
Мы рассказывали о том, когда сажать огурцы на подоконнике, и как с этой задачей справиться даже новичку. Повторим основные тезисы. Нужно помнить о:
- Правильном выборе места. Для комнатных огурцов необходимо теплое и освещенное место без сквозняков.
- Тщательной подготовки контейнера. Он должен быть не менее восьми литров, заранее продезинфицированным и иметь дренажные отверстия.
- Обработке почвы. Она должна быть рыхлой и плодородной, при этом на каждое растение должно уходить не менее 6−7 л почвы.
- Подготовке семян. Если это не гибриды, инструктированные или дражированные семена, их нужно подержать в растворе иммуноцитофита пять-шесть часов.
- Самом процессе посева. Подготовленные семена поштучно высаживаются в небольшое углубление, сделанное в грунте, и накрываются на двое-трое суток стеклом или пленкой до появления первых ростков.
От того, когда вы хотите получить урожай, зависит время, когда нужно сажать семена. С учетом, что вы будете следить за влажностью грунта и воздуха, а также огурцы не будут нуждаться в доосвещении, урожай можно ждать через 2−2,5 месяца.
Полезные советы по выращиванию огурцов
Существуют и неочевидные, но действенные советы по выращиванию огурцов.
На собственном опыте поняла, что чем меньше огурцу мешаешь, тем лучше урожай.
Ирина Анчутинасадовый эксперт
Также эксперт выделила еще несколько рекомендаций:
- Качественные семена — крепкая не переросшая рассада.
- Пересадка на постоянное место должна происходить в хорошо подготовленный грунт, богатый гумусом.
- Вовремя сделанные подкормки комплексным водорастворимым удобрением всегда идут в плюс.
- Опрыскивания йодом-марганцовкой-молоком-и прочими растворами — пустая трата времени и сил.
Отвечаем на самые каверзные вопросы о посадке огурцов, чтобы у вас не осталось сомнений о том, стоит ли этим заняться, и какие «подводные камни» могут вас ждать.
Чем можно подкармливать рассаду огурцов?
Рассаде огурцов подкормка не нужна: питательных веществ, содержащихся в грунте, достаточно до высадки на грядки. Однако если вы выращиваете овощи на подоконнике и не собираетесь пересаживать их в грунт, то почву в емкостях нужно удобрять часто, но в умеренном количестве. Так у небольшой корневой системы будет возможность полностью усвоить все питательные элементы. Лучше всего подойдут минеральные компоненты, перегной и торф.
Как сделать так, чтобы рассада не переросла?
Переросшей рассаде из-за слабых корней сложнее адаптироваться. Причин перероста саженцев может быть несколько:
- Недоосвещение;
- Плотный посев семян;
- Высокая температура воздуха;
- Переизбыток азотных удобрений;
- Перелив.
Чтобы не допустить перероста, придерживайтесь следующих правил:
- Старайтесь выращивать культуру без пикировки, это поможет избежать загущения всходов;
- Не спешите рано высевать семена, учитывайте погодные особенности вашего региона;
- При появлении ростков установите над ними лампы досветки;
- Не допускайте колебаний температур, перелива, сухости почвы и воздуха, переизбытка удобрений.
Когда можно будет собирать урожай после посадки саженцев?
Огурцы — скороспелая культура. В идеальных условиях роста саженцы могут дать урожай через месяц-полтора после посева. Однако даже поздние сорта начинают плодоносить довольно рано — примерно через 60 дней.
Можно ли сажать огурцы зимой?
Овощи нуждаются в хорошем освещении: световой день у овощей должен составлять не менее 15−16 часов. Потому высаживать их можно в любое время года, главное — досвечивать саженцы и взрослые растения специальными фитолампами. Не стоит забывать и о сухости воздуха в квартире в зимний период: не забывайте опрыскивать и поливать огурцы по мере необходимости.
Эксперт: Ирина Анчутина, садовод с 40-летним стажем
Автор: Олеся Маевская