Нежная трасса: морозы вернутся в центр России на этой неделе
Метеорологи предупредили об опасных ситуациях на дорогах из-за перепадов температуры.
Метеорологи предупредили об опасных ситуациях на дорогах из-за перепадов температуры.
До середины февраля жителей России ждут значительные перепады температуры и гололед на дорогах, рассказали «Известиям» метеорологи. В частности, к концу этой недели в Москве и области ожидаются морозы до −18 ℃, а уже в начале следующей начнется оттепель. Особенно сильной гололедица будет в южной части Центрального федерального округа — в Липецке, Воронеже, Курске и Белгороде. К концу следующей недели территории от Санкт-Петербурга до Волгограда могут накрыть ледяные дожди — и это вновь сделает дороги опасными. На обледенелых покрытиях необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, напомнили опрошенные «Известиями» эксперты.
Февраль 2024 года преподнесет жителям России не меньше сюрпризов, чем январь, оказавшийся рекордно снежным, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. После небольшой оттепели в Москву и соседние регионы вернутся морозы.
Александр Шувалов отметил, что обледенение дорог будет «докучать» прежде всего жителям юга ЦФО — Липецку, Воронежу, Курску и Белгороду.
— Это будет происходить из-за скачков температуры — от нуля до отрицательных температур, — отметил он. — Со вторника, 6 февраля, стоит ожидать снегопады в Башкирии и Оренбургской области. А в среду они накроют Челябинскую область, Магнитогорск и Златоуст. В этих районах может выпасть более 10 см осадков, что повлияет на движение по дорогам.
Не обойдут осадки и Москву с Подмосковьем, отметила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Почти всю текущую неделю будет идти снег от небольшого до умеренного, — заявила она «Известиям». — Самые неблагоприятные погодные условия стоит ожидать в ночь на 8 февраля. Порывы ветра достигнут 12 м/с, образуется метель.
Из-за выпавших ранее осадков в Краснодарском крае уже произошел сход грязевых масс, там сель сошел на железную дорогу. По словам Александра Шувалова, в ближайшие дни уровень осадков на Черноморском побережье Кавказа начнет уменьшаться.
Первый месяц нового года жителям России запомнился небывалым количеством снега. Из-за обильных осадков на многих федеральных и региональных трассах были введены ограничения на проезд всех машин и отдельных категорий транспорта. Например, в Татарстане, Самарской, Саратовской и Пензенской областях. Ограничения коснулись трасс М-5 «Урал» и М-12 «Восток». А 9 января на участке дороги М-11 «Нева» в районе Новгородской области произошло массовое ДТП.
Вместе с этим увеличилось и количество вызовов с помощью устройства вызова экстренных оперативных служб, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», — на 30% по сравнению с январем 2023 года, сообщили в компании.
— В январе мы зафиксировали всплеск вызовов от автомобилистов, столкнувшихся с рекордными снегопадами и метелями на дорогах сразу нескольких регионов России, — отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор организации Алексей Райкевич. — Всего за минувший месяц «ЭРА-ГЛОНАСС» передала 10 тыс. аварийных вызовов в экстренные службы.
Наибольшее количество вызовов поступило от водителей из ЦФО — почти 30%. На втором месте по этому показателю Поволжье — почти 24%. Именно там фиксировались наиболее масштабные снегопады.
В конце января 2024 года «Известия» писали о том, что высота выпавшего снега в центре России превысила норму на 30−40%. По словам метеорологов, такие показатели могут привести к аномальным половодьям весной.
При появлении льда на автомобильных дорогах водителям в первую очередь необходимо строго соблюдать скоростной режим, выбирать спокойную манеру вождения, напомнил руководитель центра испытаний ФГУП «НАМИ», доктор технических наук Денис Загарин.
Впрочем, и автомобилями, не оснащенным такими системами, резкие маневры в гололед противопоказаны.
— Важно плавно входить в поворот, так как под снегом может оказаться лед. Водитель может попасть и на «черный лед» — это явление, когда дорога выглядит сырой, но на самом деле она обледенелая, — подчеркнул Денис Загарин. — Не стоит забывать и про курсы контраварийного вождения. Они помогают понять механику и траекторию движения автомобиля.
С этим мнением согласен и член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Самое главное на обледенелых дорогах — сократить количество перестроений, посоветовал он.
— Гололед может возникнуть в любой момент и на любом участке дороги, даже на очищенном и покрытым реагентами, — напомнил он «Известиям». — Максимальная концентрация и внимание — единственное, что может помочь водителю избежать ДТП.
Петр Шкуматов отметил, что в зимний период в автомобиле должна всегда лежать небольшая лопата на случай, если машина попадет в сугроб.