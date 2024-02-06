Всё в «Ольге»: Москву накроет рекордный снегопад
Ураганы, сильные ливни и снегопады ожидаются также в разных регионах.
Ураганы, сильные ливни и снегопады ожидаются также в разных регионах.
Снегопад, накрывший во вторник, 6 февраля, Москву и центральные регионы России, стал преддверием циклона «Ольга». Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни столицу ждут рекордные снегопады, сугробы вырастут еще на 10 см, а видимость на дорогах не превысит 500 м. Подробности — в материале «Известий».
На Москву надвигается североатлантический циклон «Ольга», который принесет в столицу рекордные снегопады. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, циклон придет в столицу уже в среду, 7 февраля, и продлится минимум сутки.
По данным синоптика, видимость в городе снизится до 500 м. Ожидается, что выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9−12 мм.
Сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7−10 см и впервые достигнут высоты в 50 см, при этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Атмосферное давление, согласно прогнозам Евгения Тишковца, рухнет «на самое барическое дно».
Непогода задела и Ставрополье: здесь снегопады и сильные ветра повредили здания и деревья. В столице региона Ставрополе снег начал идти еще днем 5 февраля и падал всю ночь. Уже с вечера в городе начались проблемы на дорогах: общественный транспорт застревал на подъемах, а пробки в городе, по данным сервисов, составили 10 баллов.
Губернатор региона Владимир Владимиров обратился к жителям края в своем Telegram-канале и заявил, что прогноз неблагоприятный.
МЧС предупреждает, что разгул стихии продолжится 6 и 7 февраля, родителям разрешили не отводить детей в школы и детсады.
Юг России также оказался под ударом холодного фронта очередного атлантического циклона: в Астрахани ждут ураган с порывами ветра до 32 м/с. Шторм начался еще вечером 5 февраля, и пока стихия только набирает обороты. По предварительным прогнозам синоптиков, ливни будут идти весь день 6 и 7 февраля.
Порывами ветра оборвало провода, некоторые дома остались без света. Как заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, уже 33 населенных пункта остались обесточенными. Без света сидят более 30 тысяч астраханцев. По его словам, энергетики уже приступили к устранению последствий разгула стихии.
Известно о десятках упавших деревьев, которые загородили проезд и повредили линии ЛЭП и автомобили.
В ночь на понедельник, 5 февраля, штормовые ливни накрыли Сочи. В результате на ж/д пути между Дагомысом и Лоо сошел оползень, на сутки перекрыв движение поездов. К утру 6 февраля железнодорожникам и коммунальным службам удалось частично разобрать завалы. Поезда следуют в реверсивном режиме, задержка составляет не более трех часов, уведомили в РЖД.
На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров подвозят к поездам автомобильным транспортом. Уже доставлено около 15 тыс. человек из 50 поездов, для этого задействовано более 30 автобусов.
Большинство горнолыжных трасс курорта 6 февраля остались закрыты. В «Розе-Хутор» заработали две трассы с отметки 1350 м, в ограниченном режиме действуют и несколько спусков курортов «Газпром Поляна» и «Красная Поляна».
Дожди, метели и сильные порывы ветра прогнозируют 6 и 7 февраля не только на всем Кавказе и в Предкавказье, но также в Каспийском регионе и на юге Урала. В Оренбуржье, Башкирии и Челябинской области прогнозируют мокрый снег, метели и гололедицы. Здесь ожидают порывы ветра более 20 м/с. Непогода продлится еще сутки, после чего холодный фронт на юге России постепенно сменится теплым.