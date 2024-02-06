13:06 (мск), источник: Известия

Всё в «Ольге»: Москву накроет рекордный снегопад

Ураганы, сильные ливни и снегопады ожидаются также в разных регионах.

Источник: Агентство «Москва»

Снегопад, накрывший во вторник, 6 февраля, Москву и центральные регионы России, стал преддверием циклона «Ольга». Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни столицу ждут рекордные снегопады, сугробы вырастут еще на 10 см, а видимость на дорогах не превысит 500 м. Подробности — в материале «Известий».

Циклон «Ольга» в Москве: когда придет, сколько продлится

На Москву надвигается североатлантический циклон «Ольга», который принесет в столицу рекордные снегопады. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, циклон придет в столицу уже в среду, 7 февраля, и продлится минимум сутки.

По данным синоптика, видимость в городе снизится до 500 м. Ожидается, что выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9−12 мм.

Предполагается, что в Москве может быть побит рекорд 7 февраля, установленный в 1995 году. Тогда в столице выпало 9,5 мм осадков.

Сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7−10 см и впервые достигнут высоты в 50 см, при этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.

«Барическое дно»: атмосферное давление в Москве 7 февраля

Атмосферное давление, согласно прогнозам Евгения Тишковца, рухнет «на самое барическое дно».

При норме 747−748 мм рт.ст. оно составит всего 717−727 мм, что также близко к рекорду 1995 года.

Снегопады на Ставрополье: последствия

Непогода задела и Ставрополье: здесь снегопады и сильные ветра повредили здания и деревья. В столице региона Ставрополе снег начал идти еще днем 5 февраля и падал всю ночь. Уже с вечера в городе начались проблемы на дорогах: общественный транспорт застревал на подъемах, а пробки в городе, по данным сервисов, составили 10 баллов.

Губернатор региона Владимир Владимиров обратился к жителям края в своем Telegram-канале и заявил, что прогноз неблагоприятный.

МЧС предупреждает, что разгул стихии продолжится 6 и 7 февраля, родителям разрешили не отводить детей в школы и детсады.

Шторм в Астрахани: что происходит, когда закончится

Юг России также оказался под ударом холодного фронта очередного атлантического циклона: в Астрахани ждут ураган с порывами ветра до 32 м/с. Шторм начался еще вечером 5 февраля, и пока стихия только набирает обороты. По предварительным прогнозам синоптиков, ливни будут идти весь день 6 и 7 февраля.

Порывами ветра оборвало провода, некоторые дома остались без света. Как заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, уже 33 населенных пункта остались обесточенными. Без света сидят более 30 тысяч астраханцев. По его словам, энергетики уже приступили к устранению последствий разгула стихии.

Известно о десятках упавших деревьев, которые загородили проезд и повредили линии ЛЭП и автомобили.

Ливни и шторм в Сочи: что происходит 6 февраля

В ночь на понедельник, 5 февраля, штормовые ливни накрыли Сочи. В результате на ж/д пути между Дагомысом и Лоо сошел оползень, на сутки перекрыв движение поездов. К утру 6 февраля железнодорожникам и коммунальным службам удалось частично разобрать завалы. Поезда следуют в реверсивном режиме, задержка составляет не более трех часов, уведомили в РЖД.

На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров подвозят к поездам автомобильным транспортом. Уже доставлено около 15 тыс. человек из 50 поездов, для этого задействовано более 30 автобусов.

Большинство горнолыжных трасс курорта 6 февраля остались закрыты. В «Розе-Хутор» заработали две трассы с отметки 1350 м, в ограниченном режиме действуют и несколько спусков курортов «Газпром Поляна» и «Красная Поляна».

Штормовые ветра на Урале

Дожди, метели и сильные порывы ветра прогнозируют 6 и 7 февраля не только на всем Кавказе и в Предкавказье, но также в Каспийском регионе и на юге Урала. В Оренбуржье, Башкирии и Челябинской области прогнозируют мокрый снег, метели и гололедицы. Здесь ожидают порывы ветра более 20 м/с. Непогода продлится еще сутки, после чего холодный фронт на юге России постепенно сменится теплым.

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