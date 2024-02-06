17:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые предупредили об угрозе сверхмощных ураганов из-за изменений климата

Из-за изменений климата на Земле могут возникнуть ураганы такой силы, что ради них придется ввести новую категорию для классификации подобных бедствий. К такому выводу пришли американские климатологи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Источник: Соцсети

Существующая шкала ураганов Саффира — Симпсона включает в себя пять категорий: от 1 (33−42 м/с) до 5 (более 70 м/с).

Ученые из Лаборатории Лоуренса представили гипотетическую категорию 6 по шкале Саффира — Симпсона, которая охватит штормы с силой ветра более 85 метров в секунду.

«Наша цель — переосмыслить, как открытость шкалы Саффира — Симпсона может привести к недооценке риска, и, в частности, как эта недооценка становится все более проблематичной в условиях потепления», — отметил один из авторов научной работы Майкл Венер.

Климатологи отметили, что антропогенное глобальное потепление вызвало значительное повышение температуры поверхности океана тропосферного воздуха в регионах, где формируются ураганы, тропические циклоны и тайфуны.

Команда провела анализ исторических данных об ураганах с 1980 по 2021 год, они обнаружили пять ураганов, которые можно было бы отнести к категории 6, и все они произошли за последние девять лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи также провели моделирование, чтобы выяснить, как потепление климата повлияет на усиление ураганов. Их модели показали, что при глобальном потеплении на 2 выше доиндустриального уровня риск штормов категории 6 увеличивается на 50% вблизи Филиппин и удваивается в Мексиканском заливе.

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