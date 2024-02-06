18:34 (мск), источник: Коммерсантъ

На юге России из-за урагана тысячи людей остались без света, перекрыто несколько дорог

Более 203 тыс. человек в 258 населенных пунктах Дагестана остались без электроснабжения из-за из-за ураганного ветра, сообщили в Минэнерго РФ. Сотрудники компании «Дагэнерго» уже устраняют последствия. Во многих районах, сообщили в компании, приступить к восстановительным работам пока невозможно: подниматься на высоту для ремонта линий электропередачи во время сильного ветра категорически запрещено правилами техники безопасности. О проблемах с дорожным движением из-за непогоды также сообщили власти Ставрополья и Крыма.

Источник: МВД Дагестана

Частично без энергоснабжения остались потребители Буйнакского, Сулейман-Стальского, Сергокалинского, Тляратинского, Магарамкентского, Ахтынского, Карабудахкентского, Дахадаевского, Гунибского, Гергебильского, Дербентского, Левашинского районов, а также Махачкалы и Каспийска.

Компания «Дагестанавтодор» сообщила о закрытии из-за снежной метели и гололедицы участков дорог республиканского и местного значения в шести горных сельских муниципалитетах.

Ставрополье в ночь на сегодня, 6 февраля, накрыло ураганным ветром и снегопадом: в час пик это привело к десятибалльным пробкам. Транспорт увязал в снегу, в том числе рейсовые автобусы. Из-за метели и сильного бокового ветра краевое управление ГИБДД закрывало движение по двум дорогам: Ставрополь—Мин-Воды и Светлоград—Буденновск. Также сообщается, что ураганный ветер (30−32 м/с) вырывал с корнем деревья и срывал крыши со зданий.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров накануне, 5 февраля, сообщил, что в условиях непогоды родители должны сами решить, стоит ли отправлять детей в школу или детский сад.

Сильный ветер также бушевал на Южном берегу Крыма (ЮБК). По словам мэра Ялты Янины Павленко, он повалил в ночь на сегодня, 6 февраля, десятки деревьев и оставил без электроэнергии несколько сотен абонентов. «По линии ЕДДС поступило 217 обращений от горожан. В основном о поваленных деревьях и конструкциях, отсутствии электроэнергии», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

Нарушений водоснабжения, добавила она, нет. Зафиксировано несколько случаев повреждений сетей газоснабжения из-за упавших деревьев. Как сообщили «Ъ» в «Крымавтодоре», на 2-м километре дороги Нижняя Кутузовка—Верхняя Кутузовка на ЮБК сошел сель, еще один участок дороги подтопило в Алуштинском городском округе.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Юлия Рыбина, Махачкала; Александра Ларинцева, Пятигорск.

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