На какие города России обрушится снежный циклон «Ольга»

Циклон «Ольга» движется в европейскую часть России со скоростью около 50 км в час. В столицу сильные снегопады придут уже в среду 7 февраля. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, метели закружат примерно с полудня и продолжатся еще минимум сутки. Ожидается, что выпадет около четверти от месячной нормы осадков — 9−12 мм. Сугробы могут достигать высоты в 50 см. А видимость в городе ухудшится до 500 м.
В ночь на среду, 7 февраля, в столице ожидаются морозы до −7…-10 градусов, в Подмосковье — до −7…-12. Также прогнозируются сильные порывы ветра до 15 м в секунду, поэтому на дорогах возможны переметы. После снежной атаки синоптики обещают усиление морозов до −15…-20 градусов к концу недели.
В последний раз с подобными снегопадами город сталкивался почти 30 лет назад. В столице уже объявлен желтый уровень погодной опасности.
Рекордное количество снега также выпадет в Тверской, Тульской, Владимирской, Калужской и Рязанской областях. По прогнозу центра «Фобос», cильнейшие осадки ожидаются во Владимире и других городах. А к четвергу снегопад дойдет до Ярославля. Однако морозы обрушатся на город уже ночью 6 февраля.
Циклон «Ольга» захватит практически всю Центральную Россию. В связи с грядущим снегопадом жителей призвали использовать общественный транспорт. Уже в ближайшее время не исключены проблемы на дорогах. На проезжей части могут образоваться снежные завалы и быть затруднено движение.
Обрушившись на европейскую часть России, циклон распространится дальше и дойдет до Урала. Как рассказал синоптик и автор проекта «Погода 45» Илья Винштейн, это произойдет не раньше 9 февраля. Причем циклон достигнет региона уже в ослабленном состоянии.
В частности для Тюмени, по словам Винштейна, он никакой угрозы не представляет. В городе ожидается слабый снег вечером 7 февраля и 8 февраля. Возможны сильные порывы ветра до 16 м в секунду. С субботы, 10 февраля, начнется похолодание.