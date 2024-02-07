Врач рассказала о влиянии «барического дна» на человека

«Барическое дно или, как его еще называют, барическая ложбина, — это снижение атмосферного давления ниже нормы, которая обычно бывает в конкретной местности. Безусловно, такое “обрушение” может сказаться на самочувствии», — рассказала она RT.
По словам доктора, в группе риска при таком явлении находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Гипертоникам важно измерять давление дважды в день, указала она.
«Если оно (давление. — Ред.) подскочило или, наоборот, упало (при барическом дне возможны оба варианта), необходимо принять препараты, которые назначил лечащий врач», — продолжила специалист.
В случае, если давление не пришло в норму, нужно вызвать скорую помощь. Кроме того, для облегчения состояния нужно отказаться от употребления кофеина, спиртных напитков, а также посещения сауны и бани. Физические нагрузки стоит заменить на прогулки на свежем воздухе или плаванием, подчеркнула Уланкина.
«Кроме того, очень важно высыпаться — для этого взрослому человеку требуется не менее 7−8 часов сна. В меню полезно добавить яблоки, нерафинированное оливковое масло, авокадо, грецкие орехи, листовую зелень — они содержат вещества, которые способствуют снижению давления», — заключила эксперт.
Ранее, 6 февраля, врач-терапевт Екатерина Андреева объяснила, что при низком атмосферном давлении метеозависимым людям стоит внимательнее относиться к здоровью, стараться избегать стрессовых ситуаций и отказаться от больших физических нагрузок. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит своевременно принимать назначенные препараты, добавила она.
В этот же день сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предположил, что снегопад 7 февраля в Москве может побить рекорд по количеству суточных осадков. Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал, что циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады, а атмосферное давление упадет до 717 мм рт. ст.