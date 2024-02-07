Солнце приближается к самому высокому уровню активности
Зафиксировать этот период получится лишь через семь месяцев после его начала.
Зафиксировать этот период получится лишь через семь месяцев после его начала.
Солнце постепенно набирает силу по мере приближения к наивысшему уровню активности — солнечному максимуму — в период своего 11-летнего солнечного цикла. Точно сказать, что пик достигнут, ученые смогут только спустя семь месяцев после события. Об этом пишет научный портал SpaceX со ссылкой на Европейское космическое агентство (EKA) и Координационного центра космической погоды (КЦКП).
Солнечный цикл обусловлен магнитным полем звезды и обозначается частотой и интенсивностью появления пятен, видимых на поверхности объекта.
Ученые пояснили, что максимум рассчитывается с использованием числа солнечных пятен за 13 месяцев. То есть для каждого из них специалисты берут данные за полгода до и полгода после.
Простыми словами, астрономы поймут, был ли достигнут максимум в конкретном периоде, только если количество пятен в следующем временном отрезке будет меньше. Согласно методике, узнать об этом будет возможно только через семь месяцев после снижения активности.
Так, например, ученые могут предположить, что солнечный максимум был достигнут в феврале 2024 года. Для того, чтобы подтвердить это, астрономам понадобятся данные о количестве пятен за предыдущие шесть месяцев, за февраль и последующие шесть месяцев. То есть только в сентябре 2024 года можно будет сказать точно и официально заявить, что самый высокий уровень активности пришелся именно на февраль 2024 года.
В EKA уточнили, что солнце может обмануть исследователей. Например, могут появляться так называемые «двойные максимумы». Это означает, что первый зафиксированный пик может быть не самым высоким и за ним может последовать более мощный уровень активности.
По оценкам астрономов, солнечная активность достигнет пика в период между серединой 2024 года и началом 2026 года.
По мнению ученых, это отличное время для любителей северных сияний. Дело в том, что это они напрямую зависят от солнечной активности: чем оно выше, тем больше вероятность более возникновения более яркого явления.
Ранее на Солнце была зафиксирована вспышка высокого класса.
Анна Морозова