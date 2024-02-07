17:44 (мск), источник: Московский комсомолец

Вильфанд объяснил, почему пришедший в Россию циклон назван «Ольгой»

Имена циклонов дают в Свободном университете Берлина, а после — продают за несколько сотен евро. Такое заявление в эфире «АвтоРадио» сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя, почему пришедший в Центральную Россию циклон называется «Ольга».

Источник: Агентство «Москва»

«Они (Свободный университет Берлина. — Прим. ред.) дают имя, регистрируют, а потом продают за относительно умеренную сумму — 200−300 евро. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит 200 евро и дарит ей циклон, названный ее именем», — рассказал главный синоптик страны.

По его словам, вырученные деньги университет направляет на поддержание работы метеостанций.

Вильфанд уточнил, что циклоны стоят дешевле антициклонов, ведь последние образуются реже.

Напомним, пришедший в Москву циклон «Ольга» может побить рекорд по снегу. Ожидается, что в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков, а высота сугробов превысит полметра.

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В связи с погодными условиями Гидрометцентр России объявил в Москве и других регионах ЦФО «желтый» уровень погодной опасности.

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