Вильфанд объяснил, почему пришедший в Россию циклон назван «Ольгой»

«Они (Свободный университет Берлина. — Прим. ред.) дают имя, регистрируют, а потом продают за относительно умеренную сумму — 200−300 евро. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит 200 евро и дарит ей циклон, названный ее именем», — рассказал главный синоптик страны.
По его словам, вырученные деньги университет направляет на поддержание работы метеостанций.
Вильфанд уточнил, что циклоны стоят дешевле антициклонов, ведь последние образуются реже.
Напомним, пришедший в Москву циклон «Ольга» может побить рекорд по снегу. Ожидается, что в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков, а высота сугробов превысит полметра.
В связи с погодными условиями Гидрометцентр России объявил в Москве и других регионах ЦФО «желтый» уровень погодной опасности.