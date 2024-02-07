Циклон «Ольга»: вот как замело Москву. Фото и видео
7 февраля в столице может быть побит рекорд по высоте сугробов.
7 февраля в столице может быть побит рекорд по высоте сугробов.
Циклон «Ольга» принес в Москву снегопады. Сегодня, 7 февраля, в столице может выпасть четверть от месячной нормы снега. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что высота сугробов в столице может побить рекорд 1999 года, когда высота снежного покрова достигла 58 см. В 12 часов дня сугробы в Москве были в 53 см.
«В Москве впервые в сезоне выросли полуметровые сугробы! А завтра возможен повтор рекорда снежного покрова 25-летней давности!» — писал синоптик.
Из-за сильного снегопада пробки в городе достигли 9 баллов из 10 возможных, сообщал ТАСС со ссылкой на «Яндекс. Пробки». На дорогах местами гололедица и заносы. Как отметил телеканал «360», в центре почти не осталось свободных от пробок участков.
В дептрансе Москвы порекомендовали выезжать до 17:00 или после 20:00, а также по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться поездами «Аэроэкспресс» для поездок в аэропорт.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — напоминают в ведомстве.
Также в дептрансе рассказали, что последние сутки дорожный патруль ЦОДД работает в усиленном режиме: «36 экипажей, включая шесть КамАЗов, на МКАД и вылетных магистралях буксируют застрявшие в снегу фуры, помогают с европротоколом и неисправностями авто, прикрывают от вторичных аварий из-за плохой видимости».