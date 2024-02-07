Как из космоса выглядит накрывший Москву циклон. Фото

«Центральную Россию накрыли снеговые облака», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Роскосмоса». В Москву циклон «Ольга» принес сильный снегопад, синоптики прогнозируют, что за среду выпадет порядка четверти от месячной нормы осадков. Вместе со снегом возникли сильные порывы ветра (15−17 м/с), что приводит к метели. Кроме того, понижается температура — научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг она снизится еще больше.
Также снегопад сопровождается низким давлением — 725 мм ртутного столба.
В среду в столице возникли 9-балльные пробки, в Подмосковье произошли две крупные аварии.