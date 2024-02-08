04:20 (мск), источник: Известия

Синоптики предупредили москвичей о похолодании 8 февраля

Переменная облачность, местами небольшой снег, гололедица и до −12 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 8 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне −12…-10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −20.

В Московской области прогнозируют от −14 до −9 градусов, ночью похолодает до −23.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

Днем ранее, 7 февраля, на столичный регион обрушился сильный снегопад. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что полностью он прекратится к 01:00 8 февраля. По прогнозам, до 21−22 часов выпадет максимальная часть осадков, то есть примерно 7−9 мм, и еще до полуночи выпадет несколько миллиметров, всего — примерно до 12 мм, уточнил синоптик.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предположил, что снегопад 7 февраля в Москве может побить рекорд по количеству суточных осадков. А Роман Вильфанд 5 февраля допустил, что в Москву с 7 февраля вернутся январские морозы и оказался прав.

7 февраля врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что «барическое дно» представляет собой снижение атмосферного давления, которое может оказать сильное влияние на самочувствие человека. В группе риска при таком явлении находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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