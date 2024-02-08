Когда будут магнитные бури в марте 2024 года?
Магнитные бури влияют на состояние человека и представляют опасность для особо метеочувствительных.
Магнитные бури влияют на состояние человека и представляют опасность для особо метеочувствительных.
В марте снова прогнозируются магнитные бури самой разной интенсивности и длительности. Это явление может принести неприятности в виде сбоев в работе техники, а также ухудшение состояния здоровья.
Солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли и вызывает возмущения. В зависимости от метеочувствительности, каждый человек по-разному может чувствовать эти штормы. Кто-то не заметит изменений, а кто-то свалится с головной болью. Чаще всего подвержены перепадам люди, страдающие хроническими болезнями.
От магнитных бурь человек может почувствовать головную боль, бессонницу, раздражительность, перепады давления, потерю аппетита и недостаток сил.
К неблагоприятным дням лучше готовиться заранее. Старайтесь вести здоровый образ жизни и не злоупотребляйте алкоголем и кофеином.