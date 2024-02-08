06:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда будут магнитные бури в марте 2024 года?

Магнитные бури влияют на состояние человека и представляют опасность для особо метеочувствительных.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 69% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Reuters

В марте снова прогнозируются магнитные бури самой разной интенсивности и длительности. Это явление может принести неприятности в виде сбоев в работе техники, а также ухудшение состояния здоровья.

Как влияет магнитный шторм на человека?

Солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли и вызывает возмущения. В зависимости от метеочувствительности, каждый человек по-разному может чувствовать эти штормы. Кто-то не заметит изменений, а кто-то свалится с головной болью. Чаще всего подвержены перепадам люди, страдающие хроническими болезнями.

От магнитных бурь человек может почувствовать головную боль, бессонницу, раздражительность, перепады давления, потерю аппетита и недостаток сил.

Когда ожидаются магнитные бури в марте 2024 года?

3—4 марта ожидается слабая магнитная буря, почувствуют ее только люди с ослабленным здоровьем. Возможна быстрая утомляемость и потеря аппетита.

9—10 марта будет самая сильная в месяце буря. Важно снизить нагрузку на организм, пить больше воды и избегать большого скопления людей.

15—16 марта буря будет средней по интенсивности. Стоит держать рядом препараты, прописанные врачом, так как могут обостриться хронические заболевания.

21—22 марта снова слабая буря и снова бессонница и потеря сил.

27—28 марта магнитная буря средней силы может принести головные боли, перепады давления и плохое самочувствие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пережить магнитную бурю?

К неблагоприятным дням лучше готовиться заранее. Старайтесь вести здоровый образ жизни и не злоупотребляйте алкоголем и кофеином.

 «Голубая» армия Украины. Боец ВСУ едва не насадил «побратима» на шампур
Боевой алкаш. Под Крынками уничтожен наемник, выгнанный из армии США
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»