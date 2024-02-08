Ученые предложили ввести шестую категорию оценки ураганов
Существующей шкалы уже недостаточно.
Существующей шкалы уже недостаточно.
В последнее время все больше ученых заявляют, что климатический кризис усугубляется. В своих оценках они ссылаются на прошлый, 2023, год, который стал самым жарким за всю историю наблюдений. Красного цвета для обозначения температурного градиента, по словам специалистов, стало недостаточно. Помимо этого теперь не хватает и шкалы для обозначения силы ураганов.
Более 50 лет Национальный ураганный центр во Флориде (США) использовал систему Windscale, которая в начале 1970 годов разработали Герберт Саффир и метеоролог Роберт Симпсон для информирования о риске материального ущерба. Согласно шкале, первая категорией обозначаются ураганы, скорость ветра которых составляет от 119 до 153 километров в час. Самая высокая, пятая категория, означает, что ветряные потоки превышают 254 километра в час.
Климатологи из Национальной лаборатории имени Э. Лоуренса в Беркли (Калифорния) провели исследование и выяснили, что в настоящее время существуют более экстремальные штормы, которые требуют добавления в шкалу еще одной, шестой, категории. Этот уровень будет охватывать ураганы со скоростью ветра более 309 километров в час. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Подобные катаклизмы уже встречались в природе. Например, в 2015 году тропический циклон «Патрисия» на тихоокеанском побережье Мексики развивал скорость до 345 километров в час. В апреле 2021 года супертайфун «Суриге» достиг 305 километров в час.
Ученые предполагают, что причиной таких сильных может быть нагрев океана, который обеспечивает циклоны дополнительной энергией. Также этому способствует влажная и теплая атмосфера. Все это делает созданную ранее шкалу неактуальной и, более того, потенциально опасной для проведения расчетов. Дело в том, что недостаточно точная информация может стать причиной плохой подготовки регионов к грядущей катастрофе.
Ранее ученые спрогнозировали экстремальные штормы на Земле.
Анна Морозова