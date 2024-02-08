Названы натуральные продукты, защищающие кожу зимой
И бюджетные способы их использования для профилактики заболеваний и дискомфорта в зимний период.
И бюджетные способы их использования для профилактики заболеваний и дискомфорта в зимний период.
Кожа — один из самых нежных и восприимчивых к окружающей среде органов нашего тела. Она — наша первая линия защиты от внешнего мира. Однако, несмотря на всю свою прочность, кожу можно легко повредить, особенно при воздействии тепла, солнца и сухого зимнего воздуха. Редакция National Geographic собрала четыре натуральных продукта, которые могут помочь сохранить влагу в зимнее время.
Богатое маслом и витаминами авокадо —проверенное временем средство для успокоения раздражений и увлажнения сухой кожи. Некоторые используют его для облегчения симптомов псориаза, экземы и микоза стоп. При сухости кожи разомните несколько ломтиков спелого авокадо и нанесите на кожу. Оставьте на 20 минут, а затем смойте.
Травники рекомендуют лосьоны, кремы и мази с календулой при потрескавшейся коже, экземе, небольших порезах и ожогах, опрелости, укусах насекомых, геморрое, микозе и варикозном расширении вен. При приеме внутрь календула может облегчить инфекции горла, улучшить пищеварение и излечить язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Обычно высушенные цветочные головки используют во время чаепитий для профилактики болезней.
Кокосовое масло — отличное натуральное средство, спасающее от множества кожных проблем: сухости, зуда, микоза, стригущего лишая, опрелостей и экземы. Масло содержит лауриновую кислоту, обладающую противовирусными и противогрибковыми свойствами. Для увлажнения возьмите небольшое количество кокосового масла и ежедневно втирайте его в кожу.
Скраб из овсянки — один из самых полезных способов ухода. Овес успокаивает кожу при таких заболеваниях, как зуд, сухость, жирность, экзема, дерматит, укусы насекомых и даже при отравлении ядовитым плющом. Он также обладает противовирусными и противогрибковыми свойствами, что делает продукт полезным при борьбе с зудом, вызванным ветряной оспой, опоясывающим и стригущим лишаем.
Чтобы принять успокаивающую ванну, которая облегчит зуд, поместите чашку овсянки в блендер и измельчите ее. Высыпьте смесь в ванну с теплой (не горячей) водой и замочите на 15 минут. Для местных процедур смешайте измельченный овес с пищевой содой или кукурузным крахмалом в пропорции 4:1, и добавьте 0,5 порции воды. Нанесите полученную пасту на пораженный участок, дайте высохнуть в течение 30−60 минут, а потом смойте прохладной водой.
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Олеся Маевская