Могут ли оштрафовать дачника за неубранный снег на участке?
Эксперт рассказал о цене снега в рублях за метр.
Эксперт рассказал о цене снега в рублях за метр.
Нынешняя зима выдалась на редкость снежной, и многие дачники были вынуждены в момент посещения своих участков вспоминать, что это такое — докопаться до калитки. Параллельно всплыл на повестку дня важный вопрос — а обязательна ли уборка снега на личном участке, не оштрафуют ли за излишки, приравняв снежный покров к мусору или сорнякам?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Убирать или не убирать на своем участке снег — личное дело каждого дачника, и если он решит, что пусть лежит — никакого наказания не последует. Но вот, если он займется расчисткой, то здесь его могут подстерегать некоторые неприятности.
А именно, если при уборке он:
а) отправляет снег на участок соседа;
б) сбрасывает снежные излишки на объект общего пользования СНТ — дорогу, например, как чаще всего и случается.
В первом случае, если сосед уличит такого горе-уборщика, может быть вчинен иск о причинении ущерба, и размер компенсации будет зависеть от решения суда.
Во втором сначала надо прояснить, на какую высоту поднял дачник сугроб на дороге. Дело в том, что данный вопрос регулируется местным законодательством, а в нем эти показатели могут разниться в разы. Например, в Московской области снегоуборочные тонкости трактуются законом «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства…», и, согласно статье 63 этого закона, максимально допустимая высота сугробов — 80 см. И если подмосковный дачник добавил снега со своего участка на общетоварищескую улицу свыше этого, то его, согласно вышеупомянутому закону, могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.