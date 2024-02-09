Есть ли смысл вносить удобрения по снегу?
Эксперт рассказал, на что стоит, а на что не стоит тратить время и ресурсы.
Эксперт рассказал, на что стоит, а на что не стоит тратить время и ресурсы.
Многие дачники, даже при наличии еще вполне убедительной толщины снежного покрова, уже заранее стремятся насытить огород и сад органическими и минеральными удобрениями. Особенно это относится к тем, чей участок еще совсем недавно стал возделываться. Или к тем, кто по осени не смог внести в почву соответствующие подкормки. Только вот надо ли так делать и не пропадет ли этот труд напрасно?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Пропадет. Уж процентов на 95 точно пропадет. Причем это касается и органики, и минеральных удобрений. Почему?
Просто потому, что питание не дойдет до почвы. Да, например, те же перегной, навоз, зола, азотные удобрения способны в определенной степени ускорить таяние снега, но это теоретически. А на практике получается, что по пути все добро все равно замерзает, а вместе с талыми водами вымывается прочь, оставляя грядки некормлеными.
Не будем забывать: азотные удобрения для полноценного воздействия должны быть обязательно заделаны в почву. Будучи в снежной среде, они по большей части испарятся безо всякой пользы для растений. А при определенных условиях в конце зимы и по весне ряд из них, например мочевина, будут выделять газообразный аммиак, который затормозит всхожесть семян. Фосфорные же и калийные удобрения, напомню, как правило, тяжело растворяются и, будучи внесенными по снегу, в итоге образуют — в совокупности с тем же снегом и льдом — воздухонепроницаемую корку на почве, нарушив воздухообмен и вызвав самое настоящее кислородное голодание. В конце концов эта масса будет опять же смыта, не успев отдать питательные вещества земле и посевам с посадками.
Большинство же комплексных удобрений элементарно не работают в холодной почве, им для того, чтобы быть правильно усвоенными, необходимо тепло.
Так что не стоит тратить ни сил, ни ценных ресурсов, всему свое время. Единственное рациональное применение может найти органика, но только в строго приствольных кругах деревьев и ягодных кустарников, да и то не в конце зимы, а в период интенсивного таяния.