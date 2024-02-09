17:03 (мск), источник: Газета.Ру

Врач рассказала, как уменьшить боль в суставах при смене погоды

В холодную погоду людям, страдающим от болей в суставах, стоит посвящать больше времени физической активности. Об этом рассказала «Газете.Ru» ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король.

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«Физическая активность приводит к увеличению выработки синовиальной жидкости в суставах, а регулярная нагрузка при остеоартрозе коленного и тазобедренного сустава помогает снизить боль, снизить частоту обострений», — пояснила врач.

Ревматолог отметила, что при плохой погоде можно выполнять в помещении комплекс ЛФК, рекомендованный лечащим врачом.

Она добавила, что уменьшить боль и скованность в суставах при смене погоды помогут теплые ванны.

«Но они противопоказаны, если у пациента есть припухшие суставы или есть противопоказания по сопутствующим заболеваниям», — предупредила Король.

Ревматолог отметила, что гели и мази с нестероидными противовоспалительными препаратами могут помочь при болях в мелких суставах кистей и стоп, однако при дискомфорте в крупных суставах — например, в тазобедренных — будут неэффективны.

Если при смене погоды боли в суставах интенсивные, посоветуйтесь с вашим лечащим врачом какие лекарственные препараты возможно использовать симптоматически в этот период для уменьшения болей, скованности в суставах.

ревматолог сети «Клиника Фомина»
Валерия Король
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