Врач рассказала, как уменьшить боль в суставах при смене погоды

«Физическая активность приводит к увеличению выработки синовиальной жидкости в суставах, а регулярная нагрузка при остеоартрозе коленного и тазобедренного сустава помогает снизить боль, снизить частоту обострений», — пояснила врач.
Ревматолог отметила, что при плохой погоде можно выполнять в помещении комплекс ЛФК, рекомендованный лечащим врачом.
Она добавила, что уменьшить боль и скованность в суставах при смене погоды помогут теплые ванны.
«Но они противопоказаны, если у пациента есть припухшие суставы или есть противопоказания по сопутствующим заболеваниям», — предупредила Король.
Ревматолог отметила, что гели и мази с нестероидными противовоспалительными препаратами могут помочь при болях в мелких суставах кистей и стоп, однако при дискомфорте в крупных суставах — например, в тазобедренных — будут неэффективны.