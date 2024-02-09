16:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Как замедлить прорастание картофеля?

Предотвратить преждевременное прорастание картошки можно, если хранить овощ в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.

Источник: РИА "Новости"

Если вы не храните картофель в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, он быстро начнет прорастать. Чтобы картофель не начал активно расти, нужно следить за температурой и влажностью.

Картофель хорошо сохраняется в прохладном темном месте, таком как, к примеру, кладовая или кухонный шкаф. При этом его не стоит класть в закрытые герметичные контейнеры, так как воздух должен свободно циркулировать вокруг, чтобы удерживать уровень влажности на оптимальном уровне.

Как остановить прорастание картофеля?

Картофель следует хранить подальше от любых продуктов, которые выделяют много этилена, речь идет о яблоках, луке, бананах. Также следует обратить внимание на температуру в помещении, где хранится картофель. Она не должна быть выше +2−3 градусов, а относительная влажность — 80−90%. Если поддерживать эти два условия, то в клубнях затормозятся процессы жизнедеятельности.

Замедлить прорастание для семенного картофеля можно опрыскиванием картофеля после уборки препаратом «Эпин» в концентрации 1 капля на 200 мл. воды. Картофель после опрыскивания просушивают и убирают в ящики.

Можно ли хранить картофель в холодильнике?

Класть сырой картофель в морозильную камеру ни в коем случае нельзя, потому что в этом случае его текстура изменится и он станет мягким и невкусным. Также следует учитывать, что при низких температурах картофельный крахмал распадается и преобразуется в простые сахара, которые не очень полезны для здоровья.

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