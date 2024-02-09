Как замедлить прорастание картофеля?
Предотвратить преждевременное прорастание картошки можно, если хранить овощ в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.
Предотвратить преждевременное прорастание картошки можно, если хранить овощ в сухих, хорошо проветриваемых помещениях.
Если вы не храните картофель в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте, он быстро начнет прорастать. Чтобы картофель не начал активно расти, нужно следить за температурой и влажностью.
Картофель хорошо сохраняется в прохладном темном месте, таком как, к примеру, кладовая или кухонный шкаф. При этом его не стоит класть в закрытые герметичные контейнеры, так как воздух должен свободно циркулировать вокруг, чтобы удерживать уровень влажности на оптимальном уровне.
Картофель следует хранить подальше от любых продуктов, которые выделяют много этилена, речь идет о яблоках, луке, бананах. Также следует обратить внимание на температуру в помещении, где хранится картофель. Она не должна быть выше +2−3 градусов, а относительная влажность — 80−90%. Если поддерживать эти два условия, то в клубнях затормозятся процессы жизнедеятельности.
Замедлить прорастание для семенного картофеля можно опрыскиванием картофеля после уборки препаратом «Эпин» в концентрации 1 капля на 200 мл. воды. Картофель после опрыскивания просушивают и убирают в ящики.
Класть сырой картофель в морозильную камеру ни в коем случае нельзя, потому что в этом случае его текстура изменится и он станет мягким и невкусным. Также следует учитывать, что при низких температурах картофельный крахмал распадается и преобразуется в простые сахара, которые не очень полезны для здоровья.