Произошедшая на Солнце вспышка стала одной из крупнейших за пять лет

Ранее ученые лаборатории сообщили о сильной вспышке на Солнце балла Х 3.3. Она продлилась с 15.53 мск до 16.32 мск, достигнув максимума в 16.14 мск.
«Одна из крупнейших вспышек текущего цикла произошла на Солнце менее часа назад», — говорится в сообщении.
По информации лаборатории, в настоящее время на Солнце продолжаются послевспышечные процессы, в частности регистрируются мощные потоки излучения из области вспышки, которые могут наблюдаться еще до двух-трех часов.
Это вторая по силе солнечная вспышка текущего цикла, отмечают в лаборатории. Первая была зафиксирована в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей был присвоен балл балл X 5.0. Таким образом в течение первых пяти недель наступившего года Солнце произвело уже две крупнейших вспышки последних лет.
По словам руководителя лаборатории профессора Сергея Богачева, прошлый раз, после вспышки X5.0, учеными ИКИ РАН сразу было заявлено, что событие, несмотря на силу, не повлияет на Землю. Так и произошло. На этот раз ситуация «менее понятная», признает исследователь.
«На Солнце присутствуют два крупных вспышечных центра, один из которых находится точно напротив направления на Землю, а второй, напротив, в безопасной для Земли зоне, на самом краю Солнца. На настоящий момент поступают противоречивые сведения о месте формирования вспышки. Точная информация, а также сведения о геоэффективности события (степени влияния на Землю) появится в течение нескольких часов», — сказал Богачев.
Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025-й.