18:49 (мск), источник: РБК Life

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Парма, которая находится на севере Италии. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv).

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Источник: РИА "Новости"

По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 13:06 по местному времени (в 15:06 мск). Очаг находился на глубине 21 км.

Землетрясение произошло примерно в 23 км от города Парма, население которого составляет около 192 тыс. человек. Информации о возможных разрушениях пока нет.

По предварительным сейсмическим данным, землетрясение не должно было причинить существенного ущерба. Скорее всего, местные жители ощутили лишь легкие толчки в районе эпицентра. Также вибрацию земли могло ощутить население Базиликановы, Реджо-Эмилии, Фиденци и Сассуоло.

1 января мощное землетрясение произошло в японской Исикаве. Эпицентр находился на полуострове Ното, очаг — на глубине 10 км. Подземные толчки магнитудой 6−7 наблюдались на территории от Хоккайдо до Кюсю. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами по всему западному побережью страны.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате землетрясения погибли 240 человек, 11 до сих пор считаются пропавшими без вести. Более 13,9 тыс. человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Более 38 тыс. домохозяйств в префектуре Исикава остаются без воды, 1,8 тыс. домов — без света.

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